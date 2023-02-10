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Шахтер объявил о подписании голкипера Ворсклы

Дмитрий Ризнык пополнил стан донецкого клуба.
Сегодня, 15:21
Дмитрий Ризнык / vorskla.com.ua
Дмитрий Ризнык / vorskla.com.ua

Шахтер объявил о трансфере голкипера Ворсклы Дмитрия Ризныка.

24-летний украинец подписал с донецким клубом 5-летний контракт. Сумма трансфера не разглашается, однако по информации СМИ, полтавчане были намерены выручить за голкипера 3 миллиона евро.

Напомним, Ризнык дебютировал за полтавский клуб в октябре 2019-го. За более чем три года он отыграл 80 матчей, 24 из которых — на ноль.

Ранее сообщалось, что Шахтер нацелился на защитника сборной Чили.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер ворскла Дмитрий Ризнык

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