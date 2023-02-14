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Динамо прервало победную серию товарищеских матчей, проиграв Пахтакору

Столичный клуб не сумел обыграть команду, которую возглавляет Максим Шацких.
Сегодня, 20:17
Динамо Киев / ФК Динамо Киев
Динамо Киев / ФК Динамо Киев

Во вторник, 14 февраля,  рамках учебно-тренировочного сбора в Турции киевское Динамо провело очередной товарищеский поединок.

На этот раз команде Мирчи Луческу сыграла с действующим чемпионом Узбекистана Пахтакором из Ташкента, который тренирует легенда "бело-синих" Максим Шацких.

Единственный гол встречи был забит ближе к перерыву полузащитником Достонбеком Хамдамовым, головой замкнувшим подачу с фланга.

Напомним, что несколькими днями ранее киевское Динамо резервным составом обыграло румынскую Политехнику.

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Динамо – Пахтакор (Ташкент, Узбекистан) 0:1
Гол: Хамдамов, 35.

Динамо: Нещерет (Моргун, 65) – Малыш (Гусев, 65), Попов (Сирота, 65), Дячук (Боль, 65), Дубинчак (Вивчаренко, 65) – Сидорчук (Андриевский, 65), Яцык (Царенко, 65), Шепелев (Лонвейк, 65), Караваев (Бенито, 65), Волошин (Кабаев, 65) – Супряга (Гармаш, 65).

Пахтакор (стартовый состав): Суюнов – Алийонов, Сайфиев, Азмиддинов, Турсунов – Хамдамов, Хамробеков, Сабирходжаев, Тургунбаев – Серан, Банашак.

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