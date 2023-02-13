Легионер Динамо: Среди игроков клуба лучший уровень английского был у Забарного

Украинскому центрбэку после переезда в Борнмут пригодятся эти знания.

Вингер киевского Динамо Бенито рассказал, кто в команде лучше всех владеет английский, а также кто является душой коллектива.

"Они все немного разговаривают, но лучше всего говорил Илья Забарный. Он очень сильно помогал мне в тренировочном процессе, переводил пожелания тренеров во время теоретических занятий. Мне его будет не хватать в команде.

Шепелев тоже постоянно пытается помочь - объяснить, перевести. Он неплохо говорит по-английски.

Что касается того, кто наиболее общительный в жизни, то я думаю, кум (Денис Гармаш), капитан (Сергей Сидорчук) и Кара (Александр Караваев), - ответил Бенито.

Напомним, в дедлайн минувшего трансферного окна Забарный перешел в английский Борнмут, но пока не дебютировал за клуб из-за повреждения.