Борнмут креативно представил Забарного
Украинец оказался в списке легенд.
Борнмут довольно креативно подошел к объявлению трансфера Ильи Забарного.
По сценарию ролика, сперва в меню Football Manager 2023 загружается игра за "вишен"
После этого в поиске по запросу FM Legends находятся Фредди Аду, Фабио Силва и украинский центрбэк. В концовке оказывается, что футболист искал в игре сам себя.
Signed, sealed, delivered 🍒 pic.twitter.com/KffmWhKONg— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) January 31, 2023
Напомним, ранее стали известны детали трансфера Забарного в Борнмут.