Борнмут креативно представил Забарного

Борнмут довольно креативно подошел к объявлению трансфера Ильи Забарного.

По сценарию ролика, сперва в меню Football Manager 2023 загружается игра за "вишен"

После этого в поиске по запросу FM Legends находятся Фредди Аду, Фабио Силва и украинский центрбэк. В концовке оказывается, что футболист искал в игре сам себя.

Напомним, ранее стали известны детали трансфера Забарного в Борнмут.