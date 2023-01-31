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Борнмут креативно представил Забарного

Украинец оказался в списке легенд.
Вчера, 22:49
Илья Забарный
Илья Забарный

Борнмут довольно креативно подошел к объявлению трансфера Ильи Забарного.

По сценарию ролика, сперва в меню Football Manager 2023 загружается игра за "вишен"

После этого в поиске по запросу FM Legends находятся Фредди Аду, Фабио Силва и украинский центрбэк. В концовке оказывается, что футболист искал в игре сам себя.

Напомним, ранее стали известны детали трансфера Забарного в Борнмут.


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