Плагиат в футболе: что, если бы воровали у украинских клубов?

ISPORT представил, какими могли быть эмблемы некоторых европейских клубов, если бы они скопировали идею у украинских.

Почти три года назад мы писали развлекательный материал о том, как бы могли выглядеть логотипы украинских клубов, если бы были "скопированы" у европейских коллег.

Что ж, теперь давайте представим обратную сторону. Василий Войтюк прикинул, какими могли быть эмблемы европейских клубов, если бы они вдохновлялись украинскими?

Фиорентина и Динамо

Не так давно "фиалки" провели редизайн своего клубного логотипа, и форма щита теперь стала правильным ромбом. Далеко не всем эта идея понравилась, поэтому я решил сплагиатить для "фиалок" эмблему Динамо.

Две звездочки, выполненные в золотом цвете, присутствовавшем на прошлом варианте Фиорентины, символизируют два чемпионства клуба в Серии А.

Лион и Львов

Клубов с изображением логотипа на эмблеме очень много. Я рассматривал варианты и с Челси, и со Спортингом, и с другими командами, но остановился на Лионе.

Во-первых, у французов, по моему субъективному мнению, очень некрасивый логотип и его нужно менять (кардинально, а не просто красный цвет сделать немного розовым, как это сделало руководство Лиона). Тем более обе команды названы в честь города.

Лестер и Минай

Этот вариант многие читатели могли "прочесть", как только увидели название статьи. Две команды, центральной фигурой логотипов которых является лиса.

Ну что ж, вот такой вариант для Лестера получился у меня.

Интер и Металлист 1925

Миланский суперклуб недавно изменил свой логотип, но не сильно изменил концепцию - все и дальше сосредоточено вокруг аббревиатуры ИМ - Интер Милан.

В Украине также есть клуб, на логотипе которого изображена большая бука М, что ж, осталось добавить и изменить цвет.

Блэкберн и Олимпик

Юные фанаты футбола уже могли и забыть о существовании такого клуба, как Блэкберн и об Олимпике уже также могли забыть.

Тем не менее, эти клубы сочетает красивый цветок, стоящий центральной фигурой их эмблем.

Копенгаген и Колос

О логотипе Колоса было сказано очень много. Здесь ситуация другая – знали ли вы, что в мире не так много команд, начинающихся на букву К? В основном даже те, что в украинском варианте пишутся через "К", на латинице правильно писать через "C". Даже Копенгаген на английском через "C".

Но на родном языке клуб из Дании называется именно через букву "К", за что мы благодарим и презентуем их новый логотип.

Торино и Нива Тернополь

Логика, почему для "нового" логотипа Торино мы взяли тернопольскую Ниву ясна – символом обоих коллективов является бык. Меняем цвета на традиционные для итальянского клуба и все.

Эвертон и Днепр-1

Прикинув, кого бы могла заинтересовать эмблема экс-лидера чемпионата Украины, я подумал об этой девизной ленте, которая находится внизу логотипа Днепра-1. Одним из самых популярных клубов мира, использующего подобный элемент – английский Эвертон.

Что ж, убираем кубок из логотипа днепрян и ставим туда Башню принца Руперта, являющуюся центральным элементом герба Эвертона.

Шальке и Шахтер

Здесь я решил вспомнить о прозвище Шахтера - "горняки". Такое же имеет и Шальке из Гельзенкирхена, а потому перерабатываем их простенькую эмблемку.

Марсель и Кривбасс

Логика сочетания этих двух клубов очень интересна, ее предложил мой коллега. Дело в том, что всем хорошо известно происхождение президента Украины Владимира Зеленского, и что криворожский Кривбасс далеко не чужда для него команда.

А вот его коллега из Франции – Эмануэль Макрон, неоднократно сообщал, что является фанатом Марселя.

Если вам понравился такой развлекательный материал, пишите в комментарии стоит ли делать вторую серию.

Василий Войтюк