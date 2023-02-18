Греческий клуб своим самолетом забрал на лечение Олега Данченко, трижды перенесшего остановку сердца
Во время тренировки, 12 февраля, на сборах в Турции правый защитник луганской Зари Олег Данченко трижды пережил остановку сердца.
После того, как об этом инциденте стало известно общественности, греческий АЕК, которому принадлежат права на игрока, заявил о готовности отправить личный самолет за игроком, чтобы он полетел в Грецию на восстановление.
Как сообщает греческий сайт enswi.gr, именно по такому сценарию все и произошло - Данченко прилетел в Грецию, где будет проходить процесс восстановления в медицинском центре под наблюдением специалистов.
Напомним, что зимой 2022 года Олег Данченко присоединился к Заре на правах аренды, которая завершится будущим летом. В нынешнем сезоне 28-летний украинец принял участие в 17 матчах, записав на свой счет один ассист.