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Греческий клуб своим самолетом забрал на лечение Олега Данченко, трижды перенесшего остановку сердца

Защитник Зари будет находиться в Греции под присмотром специалистов до тех пор, пока ему не разрешат вернуться на футбольное поле.
Вчера, 23:24
Олег Данченко / https://www.instagram.com/zoryafc/
Олег Данченко / https://www.instagram.com/zoryafc/

Во время тренировки, 12 февраля, на сборах в Турции правый защитник луганской Зари Олег Данченко трижды пережил остановку сердца.

После того, как об этом инциденте стало известно общественности, греческий АЕК, которому принадлежат права на игрока, заявил о готовности отправить личный самолет за игроком, чтобы он полетел в Грецию на восстановление.

Как сообщает греческий сайт enswi.gr, именно по такому сценарию все и произошло - Данченко прилетел в Грецию, где будет проходить процесс восстановления в медицинском центре под наблюдением специалистов.

https://www.enwsi.gr/
https://www.enwsi.gr/ / Источник: АЕК

https://www.enwsi.gr/
https://www.enwsi.gr/ / Источник: АЕК

Напомним, что зимой 2022 года Олег Данченко присоединился к Заре на правах аренды, которая завершится будущим летом. В нынешнем сезоне 28-летний украинец принял участие в 17 матчах, записав на свой счет один ассист.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Заря Луганск Олег Данченко АЕК Афины

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