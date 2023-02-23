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Днепр-1 сохранил Украине пять мест в еврокубках

В сезоне-2024/25 от Украины в европейских турнирах будут играть пять коллективов.
Вчера, 21:58
СК Днепр-1 - АЕК / СК Днепр-1
СК Днепр-1 - АЕК / СК Днепр-1

В рамках 1/16 финала Лиги конференций украинский Днепр-1 не смог одолеть АЕК из Ларнаки и вылетел из турнира.

Тем не менее есть и положительная сторона в этом результате. Ничья позволила Днепру-1 принести Украине 0,2 балла в рейтинге коэффициентов УЕФА.

Кроме того, вылет Мидтьюлланда от Спортинга означает, что Дания не сможет догнать нас в данном рейтинге.

Таким образом, Украина обошла в рейтинге Чехию и Норвегию (еще имеют одну команду в еврокубках и могут вернуть свою позицию) и гарантировала себе как минимум место в ТОП-15 рейтинга.

Это означает, что в сезоне 2024/25 от Украины две команды стартуют в Лиге чемпионов, одна в Лиге Европы и еще две в Лиге конференций.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ СК Днепр-1

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