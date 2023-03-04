iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Верес - Черноморец 1:3: обзор матча и результат игры 04.03.2023

Подопечные Романа Григорчука продемонстрировали 100%-ую реализацию ударов в створ ворот соперника.
Сегодня, 16:10
Верес - Черноморец / УПЛ
Верес - Черноморец / УПЛ

В субботу, 4 марта, в Ровно на стадионе Авангард в рамках 16-го тура УПЛ Верес принимал в гостях одесский Черноморец.

На 13-й минуте поединка дебютным голом за "моряков" отметился Зиги Бадибанга. Бельгиец получил пас и в два касания обыграл последнего защитника, после чего не сближаясь с голкипером пробил в ближний угол.

Хозяева поля сумели отыграться в середине второго тайма усилиями Александра Матобожика, однако равный счет продержался недолго. Вскоре также дебютным голом за новую команду отметился Даниил Алефиренко.

Окончательный счет поединка установил Александр Гладкий. 35-летний форвард реализовал пенальти, назначенный в добавленное арбитром время.

Черноморец за счет победы поднялся с предпоследнего места таблицы. Теперь команда Романа Григорчука занимает 13-е место, имея в активе 14 очков. Верес в свою очередь остался на 10-м месте с 17-ю очками.

Читай также: Динамо в Киеве уступило Ингульцу в дебютном матче после перерыва

Статистика матча Верес - Черноморец 16-го тура УПЛ

Верес - Черноморец 1:3
Голы: Маткобожик, 60 - Бадибанга, 13, Алефиренко, 76, Гладкий, 90+3.

Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 8 - 6
Удары в створ: 2 - 3
Атаки: 134 - 92

Верес: Когут - Балан, Маткобожик, Курко, Гагун - Клец, Кучеров, Дахновский (Близниченко, 73), Шарай (Лебеденко, 73), Пасич - Гайдучик (Шестаков, 73).

Черноморец: Непогодов - Путря, Салюк, Гучек, Штогрин (Алефиренко, 73) - Васильев, Политыло (Авагимян, 81), Брагару, Кузык (Демченко, 81), Бадибанга - Юсов (Гладкий, 89).

Предупреждения: Пасич, Клец, Шарай, Маткобожик - Путря.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ черноморец чемпионат Украины верес ровно

Статьи по теме

Динамо Киев: расписание и результаты матчей Динамо Киев: расписание и результаты матчей
УПЛ: расписание и результаты матчей УПЛ: расписание и результаты матчей
Баскетболист, не игравший больше двух лет из-за травмы, выбыл до конца сезона Баскетболист, не игравший больше двух лет из-за травмы, выбыл до конца сезона
Гран-при Бахрейна-2023: Квалификация - обновляется Гран-при Бахрейна-2023: Квалификация - обновляется
Помочь журналистам

Видео

"Гра незламних": документальный фильм про украинский футбол во время войны
"Гра незламних": документальный фильм про украинский футбол во время войны

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина впервые поднялась в ТОП-30, Ястремская сделала большой рывок
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Нове Место проходят гонки преследования
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка мира, Крутых обновил рекорд
просмотров

Последние новости

НБА18:04
Баскетболист, не игравший больше двух лет из-за травмы, выбыл до конца сезона
Формула 117:54
Гран-при Бахрейна-2023: Квалификация - обновляется
Биатлон17:49
Джима финишировала тринадцатой в гонке преследования, которую выиграла Ройселанд
Европа17:46
Цыганков - один из лучших игроков Жироны в матче против Хетафе по версии Whoscored
Украина17:19
Кучер - о ничьей с Александрией: Не знаю, что случилось с ребятами
Европа17:19
Манчестер Сити обыграл Ньюкасл и сократил отставание от Арсенала
Биатлон17:08
Йоханнес Бе досрочно завоевал второй в сезоне Малый хрустальный глобус
Формула 116:39
Алонсо - о начале сезона: Я бы соврал, если бы сказал, что мне не приятно
Биатлон16:35
Биатлон-2022/2023: в Нове Место проходят гонки преследования
Биатлон16:30
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования на седьмом этапе Кубка мира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK