Верес - Черноморец 1:3: обзор матча и результат игры 04.03.2023

В субботу, 4 марта, в Ровно на стадионе Авангард в рамках 16-го тура УПЛ Верес принимал в гостях одесский Черноморец.

На 13-й минуте поединка дебютным голом за "моряков" отметился Зиги Бадибанга. Бельгиец получил пас и в два касания обыграл последнего защитника, после чего не сближаясь с голкипером пробил в ближний угол.

Хозяева поля сумели отыграться в середине второго тайма усилиями Александра Матобожика, однако равный счет продержался недолго. Вскоре также дебютным голом за новую команду отметился Даниил Алефиренко.

Окончательный счет поединка установил Александр Гладкий. 35-летний форвард реализовал пенальти, назначенный в добавленное арбитром время.

Черноморец за счет победы поднялся с предпоследнего места таблицы. Теперь команда Романа Григорчука занимает 13-е место, имея в активе 14 очков. Верес в свою очередь остался на 10-м месте с 17-ю очками.

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Статистика матча Верес - Черноморец 16-го тура УПЛ

Верес - Черноморец 1:3

Голы: Маткобожик, 60 - Бадибанга, 13, Алефиренко, 76, Гладкий, 90+3.

Владение мячом: 54% - 46%

Удары: 8 - 6

Удары в створ: 2 - 3

Атаки: 134 - 92

Верес: Когут - Балан, Маткобожик, Курко, Гагун - Клец, Кучеров, Дахновский (Близниченко, 73), Шарай (Лебеденко, 73), Пасич - Гайдучик (Шестаков, 73).

Черноморец: Непогодов - Путря, Салюк, Гучек, Штогрин (Алефиренко, 73) - Васильев, Политыло (Авагимян, 81), Брагару, Кузык (Демченко, 81), Бадибанга - Юсов (Гладкий, 89).

Предупреждения: Пасич, Клец, Шарай, Маткобожик - Путря.