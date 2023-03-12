Рух - Колос 0:1: обзор и результат матча чемпионата Украины 12.03.2023

В воскресенье, 12 марта, в рамках 17-го тура УПЛ Рух принимал Колос. Матч завершился победой гостей со счетом 1:0.

Команды вели равную борьбу на поле, имея моменты для того, чтобы отличиться, однако огорчить соперника удалось Колосу. Клуб из Ковалевки отличился забитым мячом на 64-й минуте матча.

Хавбек Павел Ориховский вывел свою команду вперед, а как оказалось позже, и принес победу гостям.

Таким образом, после 17-и туров УПЛ Рух занимает 12-е место с 17-ю баллами, а Колос поднялся на шестую строчку, набрав 23 очка.

Статистика матча чемпионата Украины Рух - Колос

Рух - Колос 0:1

Голы: Ориховский, 64

Владение мячом: 55% - 45%

Удары: 7 - 6

Удары в створ: 3 - 4

Атаки: 108 - 95

Рух: Панькив, Слюбик, Дидик, Лях, Длинный, Роман, Слесарь, Альваренга (Мысик, 68), Карабин, Соломон, Таллес (Притула, 68)

Колос: Волынец, Емец, Гончаренко, Чоботенко, Кравченко (Золотов, 76), Богданов, Ореховский, Смирный, Болбат, Безбородько, Исаенко

Предупреждения: Дидык (60) – Кравченко (18), Безбородько (35), Болбат (52)