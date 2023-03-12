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Определились лучшие игрок и тренер 17-го тура УПЛ

Победителями стали Мирча Луческу и Владимир Одарюк
Вчера, 22:56
Мирча Луческу / ФК Динамо Киев
Мирча Луческу / ФК Динамо Киев

УПЛ определилась с лучшим футболистом и лучшим тренером 17-го тура чемпионата Украины.

Как сообщает пресс-служба организации, за их достижения были отмечены Мирча Луческу и Владимир Одарюк.

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Динамо во главе с румыном переиграло Днепр с минимальным счетом, а хавбек Ингульца отметился дублем в матче против Металлиста.

Стоит отметить, что в голосовании Одарюк обошел легионера Ворсклы Таулянта Сефери и полузащитника Шахтера Георгия Судакова.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Мирча Луческу Владимир Одарюк

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