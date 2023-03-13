Вратарь Ворсклы повторил антипенальтийский рекорд чемпионата Украины
Павел Исенко встал в один ряд с такими же мастерами отражения 11-метровых ударов.
Верес имел два прекрасных шанса, чтобы вырвать победу у Ворсклы, получив уже в добавленное арбитром время право на два пенальти подряд. Однако на пути к трем очкам у игроков ровненского клуба встал вратарь полтавчан Павел Исенко.
19-летний украинец отразил оба удара с "точки", подарив своей команде ничью 2:2.
Как сообщает официальный сайт УПЛ, Исенко стал лишь 12-м голкипером в истории чемпионата Украины, который отбил два пенальти за один матч.
Стоит отметить, что единственным вратарем, который сделал это дважды, является Андрей Глущенко. Причем сделал он это против одного и того же оппонента - донецкого Металлурга.
- Игорь Шуховцев (Металлист - СК Одесса, 17.06.1992)
- Олег Суслов (Торпедо - Черноморец, 28.03.1993)
- Валерий Воробьев (Динамо - Кривбасс, 03.04.1994)
- Георгий Бабуадзе (Металлург З - Темп, 20.05.1995)
- Андрей Глущенко (Металлург Д - Зирка, 17.06.1999)
- Андрей Глущенко (Металлург Д - Металлург З, 11.06.2002)
- Рустам Худжамов (Шахтер - Харьков, 06.05.2007)
- Александр Бандура (Таврия - Динамо, 25.10.2008)
- Игорь Литовка (Динамо - Севастополь, 27.11.2010)
- Богдан Сарнавский (Заря - Львов, 04.03.2020)
- Евгений Волынец (Шахтер - Колос, 21.08.2020)
- Павел Исенко (Верес - Ворскла, 12.03.2023)
Нельзя не отметить, что в 11 из 12 случаев двумя отбитыми пенальти отметились вратари гостевых команд.