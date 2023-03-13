Вратарь Ворсклы повторил антипенальтийский рекорд чемпионата Украины

Павел Исенко встал в один ряд с такими же мастерами отражения 11-метровых ударов.

Верес имел два прекрасных шанса, чтобы вырвать победу у Ворсклы, получив уже в добавленное арбитром время право на два пенальти подряд. Однако на пути к трем очкам у игроков ровненского клуба встал вратарь полтавчан Павел Исенко.

19-летний украинец отразил оба удара с "точки", подарив своей команде ничью 2:2.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, Исенко стал лишь 12-м голкипером в истории чемпионата Украины, который отбил два пенальти за один матч.

Стоит отметить, что единственным вратарем, который сделал это дважды, является Андрей Глущенко. Причем сделал он это против одного и того же оппонента - донецкого Металлурга.

Игорь Шуховцев (Металлист - СК Одесса , 17.06.1992)

, 17.06.1992) Олег Суслов (Торпедо - Черноморец , 28.03.1993)

, 28.03.1993) Валерий Воробьев (Динамо - Кривбасс , 03.04.1994)

, 03.04.1994) Георгий Бабуадзе (Металлург З - Темп , 20.05.1995)

, 20.05.1995) Андрей Глущенко (Металлург Д - Зирка , 17.06.1999)

, 17.06.1999) Андрей Глущенко (Металлург Д - Металлург З , 11.06.2002)

, 11.06.2002) Рустам Худжамов (Шахтер - Харьков , 06.05.2007)

, 06.05.2007) Александр Бандура ( Таврия - Динамо, 25.10.2008)

- Динамо, 25.10.2008) Игорь Литовка (Динамо - Севастополь , 27.11.2010)

, 27.11.2010) Богдан Сарнавский (Заря - Львов , 04.03.2020)

, 04.03.2020) Евгений Волынец (Шахтер - Колос , 21.08.2020)

, 21.08.2020) Павел Исенко (Верес - Ворскла, 12.03.2023)

Нельзя не отметить, что в 11 из 12 случаев двумя отбитыми пенальти отметились вратари гостевых команд.