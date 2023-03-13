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Вратарь Ворсклы повторил антипенальтийский рекорд чемпионата Украины

Павел Исенко встал в один ряд с такими же мастерами отражения 11-метровых ударов.
Сегодня, 13:09
Павел Исенко / УПЛ
Павел Исенко / УПЛ

Верес имел два прекрасных шанса, чтобы вырвать победу у Ворсклы, получив уже в добавленное арбитром время право на два пенальти подряд. Однако на пути к трем очкам у игроков ровненского клуба встал вратарь полтавчан Павел Исенко.

19-летний украинец отразил оба удара с "точки", подарив своей команде ничью 2:2.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, Исенко стал лишь 12-м голкипером в истории чемпионата Украины, который отбил два пенальти за один матч.

Стоит отметить, что единственным вратарем, который сделал это дважды, является Андрей Глущенко. Причем сделал он это против одного и того же оппонента - донецкого Металлурга.

  • Игорь Шуховцев (Металлист - СК Одесса, 17.06.1992)
  • Олег Суслов (Торпедо - Черноморец, 28.03.1993)
  • Валерий Воробьев (Динамо - Кривбасс, 03.04.1994)
  • Георгий Бабуадзе (Металлург З - Темп, 20.05.1995)
  • Андрей Глущенко (Металлург Д - Зирка, 17.06.1999)
  • Андрей Глущенко (Металлург Д - Металлург З, 11.06.2002)
  • Рустам Худжамов (Шахтер - Харьков, 06.05.2007)
  • Александр Бандура (Таврия - Динамо, 25.10.2008)
  • Игорь Литовка (Динамо - Севастополь, 27.11.2010)
  • Богдан Сарнавский (Заря - Львов, 04.03.2020)
  • Евгений Волынец (Шахтер - Колос, 21.08.2020)
  • Павел Исенко (Верес - Ворскла, 12.03.2023)

Нельзя не отметить, что в 11 из 12 случаев двумя отбитыми пенальти отметились вратари гостевых команд.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ ворскла чемпионат Украины

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