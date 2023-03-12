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Бог пенальти: юный герой Кубка Украины снова уничтожил соперников

Павел Исенко принес очко своей команде.
Сегодня, 17:10
Павел Исенко / ФК Ворскла
Павел Исенко / ФК Ворскла

Вратарь Ворсклы Павел Исенко стал настоящим героем матча чемпионата Украины против Вереса. 

19-летний голкипер в дополнительное время поединка парировал сразу два пенальти. 

Сначала он парировал удар Дмитрия Клец, но после сейва капитан команды Владимир Чеснаков сбил соперника, который пытался добить мяч в ворота. Арбитр назначил еще один 11-метровый удар.

На этот раз пробивал Семен Вовченко, который целился в самый угол ворот, но Исенко взял и этот удар.

Напомним, что звезда Павла Исенко в украинском футболе взошла еще в 2020 году, когда тогда еще 16-летний вратарь вышел на серию пенальти в полуфинале Кубка Украины против Мариуполя и отразил три удара из пяти.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ворскла

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