Шевченко получил исторический рисунок от известного карикатуриста

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вошел в историю мирового футбола в качества игрока.

Специалист после окончания игровой карьеры начал тренерскую карьеру, однако после увольнения из итальянского Дженоа взял паузу. Сейчас же специалист активно помогает Украине в войне с российским агрессором.

Популярный карикатурист Омар Момани, который известен на весь мир за счет своих рисунков, ранее изобразил Андрея Шевенко. Украинец на рисунке держал в руках трофей Лиги чемпионов, а также Золотой мяч, что является историческим результатом.

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Художник через посредника передал рисунок украинцу. "Легенда с моим рисунком", - написал Момани.

Ранее сообщалось, что Шевченко заявил о желании вернуться к тренерской деятельности.