iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шевченко получил исторический рисунок от известного карикатуриста

Легенда украинского футбола получил художественное произведение от Омара Момани.
Сегодня, 14:00
Андрей Шевченко / Getty Images
Андрей Шевченко / Getty Images

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вошел в историю мирового футбола в качества игрока.

Специалист после окончания игровой карьеры начал тренерскую карьеру, однако после увольнения из итальянского Дженоа взял паузу. Сейчас же специалист активно помогает Украине в войне с российским агрессором.

Популярный карикатурист Омар Момани, который известен на весь мир за счет своих рисунков, ранее изобразил Андрея Шевенко. Украинец на рисунке держал в руках трофей Лиги чемпионов, а также Золотой мяч, что является историческим результатом.

Читай также: Мудрик похвастался бутсами, оформленными в патриотическом стиле

Художник через посредника передал рисунок украинцу. "Легенда с моим рисунком", - написал Момани.

Ранее сообщалось, что Шевченко заявил о желании вернуться к тренерской деятельности.


Статьи по теме

Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта на девятом этапе Кубка мира Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта на девятом этапе Кубка мира
"Я никогда не был трусом": Луческу рассказал, почему не уехал из Украины "Я никогда не был трусом": Луческу рассказал, почему не уехал из Украины
Ворскла и Металлист 1925 не смогли определить победителя Ворскла и Металлист 1925 не смогли определить победителя
"Мы должны бороться": Виталий Кличко поддержал бойкот Олимпиады в случае допуска россиян "Мы должны бороться": Виталий Кличко поддержал бойкот Олимпиады в случае допуска россиян
Помочь журналистам

Видео

Фейеноорд - Шахтер 7:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
Фейеноорд - Шахтер 7:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Холменколлене проходит заключительный этап Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Биатлон15:45
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта на девятом этапе Кубка мира
Украина15:43
"Я никогда не был трусом": Луческу рассказал, почему не уехал из Украины
Украина15:36
Ворскла и Металлист 1925 не смогли определить победителя
Олимпийские игры14:53
"Мы должны бороться": Виталий Кличко поддержал бойкот Олимпиады в случае допуска россиян
Биатлон14:31
Биатлон-2022/2023: в Холменколлене проходит заключительный этап Кубка мира
Биатлон14:25
Йоханнес Бе выиграл гонку преследования, Прима - лучший из украинцев
Бокс14:08
"Приносим извинения болельщикам": Менеджер Усика сообщил о вероятности срыва боя с Фьюри
Украина14:00
Шевченко получил исторический рисунок от известного карикатуриста
Украина13:50
Динамо - Заря: видео онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Бокс13:30
Виталий Кличко: Фьюри будет самым большим трусом, если откажется от боя с Усиком
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK