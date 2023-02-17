Шевченко заявил о желании вернуться к тренерской деятельности
Украинский тренер готов возглавить команду.
Бывший главный тренер сборной Украины и Дженоа Андрей Шевченко поделился мнением о возвращении к работе.
По словам специалиста, он хотел бы снова приступить к тренерскому ремеслу.
"В последние месяцы было бы неправильно принимать какие-либо предложения, потому что мои мысли были в другом месте. Но теперь я думаю о том, чтобы вернуться к работе, которую люблю", - сказал Шевченко в интервью Corriere della Sera.
Напомним, Шевченко покинул пост национальной команды летом 2021 года, после чего пару месяцев был тренером в итальянском клубе.
Ранее сообщалось, что УАФ ввела санкции против представителей Таврии, которые сотрудничают с оккупантами.