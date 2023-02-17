Шевченко заявил о желании вернуться к тренерской деятельности

Бывший главный тренер сборной Украины и Дженоа Андрей Шевченко поделился мнением о возвращении к работе.

По словам специалиста, он хотел бы снова приступить к тренерскому ремеслу.

"В последние месяцы было бы неправильно принимать какие-либо предложения, потому что мои мысли были в другом месте. Но теперь я думаю о том, чтобы вернуться к работе, которую люблю", - сказал Шевченко в интервью Corriere della Sera.

Напомним, Шевченко покинул пост национальной команды летом 2021 года, после чего пару месяцев был тренером в итальянском клубе.

Ранее сообщалось, что УАФ ввела санкции против представителей Таврии, которые сотрудничают с оккупантами.