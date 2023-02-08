iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

УАФ ввела санкции против представителей Таврии, которые сотрудничают с оккупантами

При этом под санкции также могут попасть те, кто отправились работать на территорию страны-террориста.
Сегодня, 16:59
УАФ / УАФ
УАФ / УАФ

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола ввел очередные санкции против футбольных личностей, которые сотрудничают с оккупантами на временно оккупированной территории Украины.

Согласно с официальным сайтом УАФ, под запрет осуществления какой-либо футбольной деятельности на территории Украины попали президент симферопольской Таврии Репилевский Э.В. и тренер Шевченко С.В..

К тому же под санкции попали наблюдатели арбитража Толмачов С.И. и Муравьев О.В.

Также в производстве КДК УАФ находятся дела о возможных нарушениях Кодекса этики и честной игры УАФ футболистами и тренерами, которые продолжают работать на территории страны-агрессора или переехали туда после полномасштабного вторжения россии в Украину.

Читай также: МОК осудил решение Украины бойкотировать Олимпиаду в случае допуска россиян

Среди них – футболисты Иванисеня Д.А., Масалов А.А., футзалист Иваняк Е.В., тренеры Виценец В.В., Зубов Г.А. и другие гражданины Украины.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уаф КДК УАФ

Статьи по теме

Апелляционный комитет УАФ отклонил протест Тимощука Апелляционный комитет УАФ отклонил протест Тимощука
Павелко: Не держусь за кресло президента УАФ, просто сейчас нет других кандидатов Павелко: Не держусь за кресло президента УАФ, просто сейчас нет других кандидатов
Павелко: Мы общаемся с Ребровым, но у него контракт с клубом Павелко: Мы общаемся с Ребровым, но у него контракт с клубом
Петраков покинул пост тренера сборной Украины Петраков покинул пост тренера сборной Украины
Помочь журналистам

Видео

Видео рекордного броска ЛеБрона Джеймса в НБА
Видео рекордного броска ЛеБрона Джеймса в НБА

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек - лидер, Цуренко вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/2023: старт чемпионата мира в Германии
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернулся на вершину, Крутых установил собственный рекорд
просмотров

Последние новости

Европа19:23
Лунин - в старте на матч против Аль-Ахли
Теннис19:06
Костюк завершила выступления на турнире в ОАЭ, уступив Бенчич в двух сетах
Европа19:01
Подготовка к Ренну проходит успешно: Шахтер разгромил Сараево на сборах
Украина18:53
Палкин: Из-за ФИФА мы можем потерять до 70 миллионов евро
Европа18:28
Звезду французской Лиги 1 обвиняют в финансовых махинациях
Европа18:23
Зинченко поблагодарил фанатов Арсенала за признание игроком месяца
Европа17:58
Зинченко был признан игроком месяца в Арсенале
Формула 117:55
Руководитель Астон Мартина не боится статуса Алонсо "убийцы команд"
Европа17:31
Мертенс и Озил помогают пострадавшим от землетрясения в Турции
Теннис17:27
Калинина прошла в 1/8 финала турнира в Австрии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK