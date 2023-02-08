УАФ ввела санкции против представителей Таврии, которые сотрудничают с оккупантами

При этом под санкции также могут попасть те, кто отправились работать на территорию страны-террориста.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола ввел очередные санкции против футбольных личностей, которые сотрудничают с оккупантами на временно оккупированной территории Украины.

Согласно с официальным сайтом УАФ, под запрет осуществления какой-либо футбольной деятельности на территории Украины попали президент симферопольской Таврии Репилевский Э.В. и тренер Шевченко С.В..

К тому же под санкции попали наблюдатели арбитража Толмачов С.И. и Муравьев О.В.

Также в производстве КДК УАФ находятся дела о возможных нарушениях Кодекса этики и честной игры УАФ футболистами и тренерами, которые продолжают работать на территории страны-агрессора или переехали туда после полномасштабного вторжения россии в Украину.

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Среди них – футболисты Иванисеня Д.А., Масалов А.А., футзалист Иваняк Е.В., тренеры Виценец В.В., Зубов Г.А. и другие гражданины Украины.