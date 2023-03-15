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Мудрик похвастался бутсами, оформленными в патриотическом стиле

Украинец поделился новым постом в соцсетях.
Сегодня, 01:09
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Вингер Челси Михаил Мудрик похвастался новым оформлением своих бутс в честь Украины.

В Instagram хавбек выложил фото игровой экипировки с сине-желтой шнуровкой.

"Каждый день, когда я надеваю свои бутсы, я думаю о своей стране", - написал Мудрик.

Напомним, Мудрик перешел в Челси этой зимой за 100 млн евро, подписав длительный контракт.

Ранее сообщалось, что Поттер провел эксперимент с местом украинца на поле.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

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