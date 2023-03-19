Колос - Минай 0:1: обзор и результат матча чемпионата Украины 19.03.2023
В воскресенье, 19 марта, в рамках 18-го тура УПЛ Колос принимал на своем поле Минай. Матч завершился победой гостей со счетом 1:0.
Единственный гол в данной встрече забил защитник Миная Юрий Кравчук. 28-летний украинец отличился на 9-й минуте матча.
В оставшееся время клуб из Ковалевки захватил преимущество в матче, однако не сумел конвертировать его в забитые мячи.
Таким образом, после 18-ти туров УПЛ Колос занимает шестое место с 42-я баллами, а Минай идет на 13-й строчке, набрав 18 очков.
Статистика матча чемпионата Украины Колос - Минай
Колос - Минай 0:1
Голы: Кравчук, 9
Владение мячом: 59% - 41%
Удары: 12 - 7
Удары в створ: 2 - 4
Атаки: 118 - 79
Колос: Волынец – М. Кравченко, Чоботенко, Гончаренко, Емец – Богданов, Смирный (Ильин, 56) – Безбородько, Ореховский, Болбат (Мякушко, 66) – Исаенко (Лысенко, 46).
Минай: Бандура – Кравчук, Чуев, Гончар, Булеза – Виттенчук, Шишка – Воробчак, Твердохлеб, Немчанинов – Гечев.
Предупреждения: Емец, 19, Ореховский, 29, Безбородько, 40, М. Кравченко, 65 – Немчанинов, 24.