Колос - Минай 0:1: обзор и результат матча чемпионата Украины 19.03.2023

Клуб из Ковалевки потерпел обидное поражение на своем поле.

В воскресенье, 19 марта, в рамках 18-го тура УПЛ Колос принимал на своем поле Минай. Матч завершился победой гостей со счетом 1:0.

Единственный гол в данной встрече забил защитник Миная Юрий Кравчук. 28-летний украинец отличился на 9-й минуте матча.

В оставшееся время клуб из Ковалевки захватил преимущество в матче, однако не сумел конвертировать его в забитые мячи.

Таким образом, после 18-ти туров УПЛ Колос занимает шестое место с 42-я баллами, а Минай идет на 13-й строчке, набрав 18 очков.

Статистика матча чемпионата Украины Колос - Минай

Колос - Минай 0:1

Голы: Кравчук, 9

Владение мячом: 59% - 41%

Удары: 12 - 7

Удары в створ: 2 - 4

Атаки: 118 - 79

Колос: Волынец – М. Кравченко, Чоботенко, Гончаренко, Емец – Богданов, Смирный (Ильин, 56) – Безбородько, Ореховский, Болбат (Мякушко, 66) – Исаенко (Лысенко, 46).

Минай: Бандура – ​​Кравчук, Чуев, Гончар, Булеза – Виттенчук, Шишка – Воробчак, Твердохлеб, Немчанинов – Гечев.

Предупреждения: Емец, 19, Ореховский, 29, Безбородько, 40, М. Кравченко, 65 – Немчанинов, 24.