iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Львов объявил о назначении нового главного тренера

Анатолий Бессмертный вернулся на должность наставника львовской команды.
Сегодня, 17:32
Анатолий Бессмертный / ФК Львов
Анатолий Бессмертный / ФК Львов

ФК Львов объявил о назначении на пост главного тренера команды Анатолия Бессмертного.

Как сообщает официальный сайт клуба, во вторник, 21 марта, 54-летний специалист был представлен игрокам в качестве нового наставника коллектива. Помогать ему будет Роман Пахолюк.

Во главе команды Бессмертный сменил ранее отправленного в отставку Олега Дулуба.

Читай также: ФК Львов уволил главного тренера и его ассистента

Стоит отметить, что Бессмертный ранее уже возглавлял Львов - с марта по август 2021 года, как раз перед Дулубом. Тогда команда под его руководством провела 16 матчей в которых одержала пять побед, четырежды сыграла вничью и потерпела семь поражений.

Последней командой, которую тренировал Бессмертный, был Альянс из Липовой Долины. Также он возглавлял Викторию, Черкащину, Полесье, Полтаву и Сумы.

Напомним, что на данный момент Львов находится на последнем месте в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 13 очков в 17 матчах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ львов чемпионат Украины Украинская Премьер-лига Анатолий Бессмертный

Статьи по теме

Матвиенко подписал с Шахтером новый долгосрочный контракт Матвиенко подписал с Шахтером новый долгосрочный контракт
УПЛ: Все лидеры чемпионата проведут матчи 19 тура в один день УПЛ: Все лидеры чемпионата проведут матчи 19 тура в один день
Черноморец в матче с Ингульцом забил один из самых быстрых пенальти в чемпионатах Украины Черноморец в матче с Ингульцом забил один из самых быстрых пенальти в чемпионатах Украины
Рэндл вписал себя в историю Никс, благодаря своей результативности Рэндл вписал себя в историю Никс, благодаря своей результативности
Помочь журналистам

Видео

Барселона - Реал 2:1 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Барселона - Реал 2:1 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина и Костюк обновили личные рекорды, Швентек - первая ракетка
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

НБА18:40
Рэндл вписал себя в историю Никс, благодаря своей результативности
Бокс18:40
"Большинство послали бы Фьюри": Хирн оценил распределение гонорара в бою с Усиком
Теннис18:29
Марта Костюк: результаты матчей
Биатлон18:20
Украинские биатлонисты заработали 81 тысячу евро призовых по итогам Кубка мира-2022/23
Бокс17:58
"Очень надеюсь": Хирн оценил вероятность проведения боя между Усиком и Фьюри
Формула 117:51
Росберг раскритиковал поведение Ферстаппена во время этапа в Саудовской Аравии
Украина17:32
Львов объявил о назначении нового главного тренера
Украина17:25
Матвиенко подписал с Шахтером новый долгосрочный контракт
Евро-202417:00
Повторение финала, Украина на Уэмбли и ужасные флешбеки: что смотреть во время международной паузы
Формула 116:51
Хэмилтон признался, что ему некомфортно в новом болиде
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK