Львов объявил о назначении нового главного тренера

ФК Львов объявил о назначении на пост главного тренера команды Анатолия Бессмертного.

Как сообщает официальный сайт клуба, во вторник, 21 марта, 54-летний специалист был представлен игрокам в качестве нового наставника коллектива. Помогать ему будет Роман Пахолюк.

Во главе команды Бессмертный сменил ранее отправленного в отставку Олега Дулуба.

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Стоит отметить, что Бессмертный ранее уже возглавлял Львов - с марта по август 2021 года, как раз перед Дулубом. Тогда команда под его руководством провела 16 матчей в которых одержала пять побед, четырежды сыграла вничью и потерпела семь поражений.

Последней командой, которую тренировал Бессмертный, был Альянс из Липовой Долины. Также он возглавлял Викторию, Черкащину, Полесье, Полтаву и Сумы.

Напомним, что на данный момент Львов находится на последнем месте в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 13 очков в 17 матчах.