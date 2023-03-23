Вратарь Кривбасса вошел в число лучших в истории УПЛ по количеству отбитых пенальти

Вратарь Кривбасса Богдан Сарнавский отбил пенальти в матче 18 тура УПЛ против Львова.

Для украинца это уже десятый отбитый пенальти в рамках чемпионатов Украины, что делает его седьмым вратарем в истории УПЛ, которому покорилась эта отметка.

Рекорд по количеству взятых 11-метровых принадлежит Виталию Реве, поигравшему в свое время за Таврию и Арсенал. Он 19 раз парировал удары с пенальти.

Вратари, отбившие больше всех пенальти в чемпионатах Украины

Виталий Рева - 19 Игорь Шуховцев - 18 Андрей Глущенко - 16 Юрий Панькив - 15 Рустам Худжамов - 14 Александр Горяинов - 12 Богдан Сарнавский - 10 Дмитрий Шутков - 9 Николай Медин - 9 Сергей Долганский - 9 Виталий Постранский - 9 Дмитрий Ризнык - 9

Стоит отметить, что, вероятно, многих из этого списка в будущем обгонит экс-одноклубник Дмитрия Ризныка, а ныне основной вратарь Ворсклы Павел Исенко не так давно, отбивший два пенальти подряд.