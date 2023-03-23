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Вратарь Кривбасса вошел в число лучших в истории УПЛ по количеству отбитых пенальти

Богдан Сарнавский занимает седьмую строчку в данном списке.
Сегодня, 00:45
Богдан Сарнавский / fckryvbas.com
Богдан Сарнавский / fckryvbas.com

Вратарь Кривбасса Богдан Сарнавский отбил пенальти в матче 18 тура УПЛ против Львова.

Для украинца это уже десятый отбитый пенальти в рамках чемпионатов Украины, что делает его седьмым вратарем в истории УПЛ, которому покорилась эта отметка.

Рекорд по количеству взятых 11-метровых принадлежит Виталию Реве, поигравшему в свое время за Таврию и Арсенал. Он 19 раз парировал удары с пенальти.

Вратари, отбившие больше всех пенальти в чемпионатах Украины

  1. Виталий Рева - 19
  2. Игорь Шуховцев - 18
  3. Андрей Глущенко - 16
  4. Юрий Панькив - 15
  5. Рустам Худжамов - 14
  6. Александр Горяинов - 12
  7. Богдан Сарнавский - 10
  8. Дмитрий Шутков - 9 
  9. Николай Медин - 9
  10. Сергей Долганский - 9
  11. Виталий Постранский - 9
  12. Дмитрий Ризнык - 9

Стоит отметить, что, вероятно, многих из этого списка в будущем обгонит экс-одноклубник Дмитрия Ризныка, а ныне основной вратарь Ворсклы Павел Исенко не так давно, отбивший два пенальти подряд.


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