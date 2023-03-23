Вратарь Кривбасса вошел в число лучших в истории УПЛ по количеству отбитых пенальти
Богдан Сарнавский занимает седьмую строчку в данном списке.
Вратарь Кривбасса Богдан Сарнавский отбил пенальти в матче 18 тура УПЛ против Львова.
Для украинца это уже десятый отбитый пенальти в рамках чемпионатов Украины, что делает его седьмым вратарем в истории УПЛ, которому покорилась эта отметка.
Рекорд по количеству взятых 11-метровых принадлежит Виталию Реве, поигравшему в свое время за Таврию и Арсенал. Он 19 раз парировал удары с пенальти.
Вратари, отбившие больше всех пенальти в чемпионатах Украины
- Виталий Рева - 19
- Игорь Шуховцев - 18
- Андрей Глущенко - 16
- Юрий Панькив - 15
- Рустам Худжамов - 14
- Александр Горяинов - 12
- Богдан Сарнавский - 10
- Дмитрий Шутков - 9
- Николай Медин - 9
- Сергей Долганский - 9
- Виталий Постранский - 9
- Дмитрий Ризнык - 9
Стоит отметить, что, вероятно, многих из этого списка в будущем обгонит экс-одноклубник Дмитрия Ризныка, а ныне основной вратарь Ворсклы Павел Исенко не так давно, отбивший два пенальти подряд.