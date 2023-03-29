Хавбек Динамо высказался о цели клуба на сезон

Хавбек киевского Динамо Владимир Шепелев поделился тем, что хочет достичь клуб по завершению сезона.

По словам Шепелева, украинский гранд хочет продолжить представлять Украину в Лиге Чемпионов.

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Игроки всегда настраиваются на матчи, проблема с этим нет. Просто мы не ожидали, что будет такой результат в чемпионате. Мы рассчитывали бороться за первое место, а получается, что в первой игре уступили, потом еще. Конечно, ты начинаешь думать, искать проблемы, их причины. Пытаешься это все исправить, но когда снова у тебя это не получается, то психологически чувствуешь себя не очень хорошо.

Мы хотим реабилитироваться за неудачи и постараться выжать максимум из всех оставшихся игр. Потому что у нас есть задача играть в еврокубках, попадать в Лигу чемпионов. Это главная задача, и за нее, по моему мнению, можно побороться", - цитирует игрока официальный сайт клуба.

Сейчас Динамо находится на третьем месте, которое не даёт возможность участия в ЛЧ.