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Футбол

Скандальный футболист Динамо Киев сделал оригинальный подарок Роналду

Жерсон Родригес тепло пообщался с португальцем после разгрома в отборе Евро-2024.
Сегодня, 09:09
Жерсон Родригес / Getty Images
Жерсон Родригес / Getty Images

В рамках второго тура квалификации чемпионата Европы-2024 сборная Португалии на выезде разбила национальную команду Люксембурга (6:0).

Нападающий карликовой страны Жерсон Родригес, который принадлежит киевскому Динамо, сделал подарок капитану португальской сборной Криштиану Роналду.

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Родригес нашел португальца после матча, крепко обнялся и передал пакет. Как оказалось, в пакете был комплект одежды для Роналду и всей его семьи.

Отметим, что Жерсон таким образом прорекламировал свой бренд Bogere, который он создал совместно с Мисс Люксембург-2020 Эмили Боланд.

Ранее сообщалось, что легенда Реала подарил свою футболку Кварацхелиии, призвав перебраться в Мадрид.


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