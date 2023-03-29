Скандальный футболист Динамо Киев сделал оригинальный подарок Роналду
В рамках второго тура квалификации чемпионата Европы-2024 сборная Португалии на выезде разбила национальную команду Люксембурга (6:0).
Нападающий карликовой страны Жерсон Родригес, который принадлежит киевскому Динамо, сделал подарок капитану португальской сборной Криштиану Роналду.
Читай также: Мэйсон Гринвуд: история скандального игрока Манчестер Юнайтед
Родригес нашел португальца после матча, крепко обнялся и передал пакет. Как оказалось, в пакете был комплект одежды для Роналду и всей его семьи.
Gerson Rodrigues de Luxemburgo le regaló a @Cristiano Ronaldo y a su familia su ropa de marca Bogère después del partido de ayer.#Ronaldo𓃵 #CR7𓃵 #CristianoRonaldo #Ronaldo #VIVARONALDO #GOAT𓃵 #Bicho #CR700𓃵 #CristianoRonaldo𓃵 #AlNassr #portugalvsluxembourg pic.twitter.com/KX9STAoh64— Elia Maria VL 𓃵 (@eliamvl1) March 27, 2023
Отметим, что Жерсон таким образом прорекламировал свой бренд Bogere, который он создал совместно с Мисс Люксембург-2020 Эмили Боланд.
Ранее сообщалось, что легенда Реала подарил свою футболку Кварацхелиии, призвав перебраться в Мадрид.