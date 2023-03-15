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Футбол

Легенда Реала подарил свою футболку Кварацхелии, призвав перебраться в Мадрид

Грузин получил похвалу от Фигу.
Сегодня, 15:25
Хвича Кварацхелия / Getty Images
Хвича Кварацхелия / Getty Images

Экс-вингер Реала Гути отправил хавбеку Наполи Хвиче Кварацхелии футболку со своим автографом. Об этом сообщает издание El Chiringuito TV.

"Спасибо, что полюбил мой футбол. Твоя игра заставит влюбиться многих детей. Надеюсь, тебе понравится футболка, и все твои мечты осуществятся. Жду тебя в Реале. Надеюсь, мы скоро встретимся", – написал Фигу.

"У меня тоже есть подарок для Гути, я отправлю его ему. Спасибо огромное за футболку и это послание. Ты легенда футбола. Сегодня случилось важное событие для меня", - ответил Кварацхелия.

Ранее сообщалось, что Каннаваро рассказал, какое преимущество есть у Кварацхелии перед Марадоной.

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