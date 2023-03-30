Шахтер подал жалобу в Еврокомиссию из-за дела с ФИФА

Донецкий Шахтер подал жалобу в Еврокомиссию из-за спора с ФИФА по правилу, позволяющему легионерам в одностороннем порядке приостановить контракт с клубом.

Как сообщает официальный сайт "оранжево-черных", с подобным заявлением от имени клуба выступил генеральный директор Сергей Палкин.

"Украинский футбольный клуб Шахтер сегодня (29 марта 2023 года) подал жалобу по статье 7 Регламента (ЕС) № 1/2003 в Комиссию Европейского Союза против ФИФА насчет действующей приостановки трудовых договоров с легионерами и иностранными тренерами".

"Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил претензии ФК Шахтер, поэтому клуб обжалует все решения по этому поводу. ФИФА установила, что данное решение действует до июня 2023 года, и клуб считает его незаконным. Также высок риск его дальнейшего продления до июня 2024 года".

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"Как клуб мы столкнулись с предвзятостью и несправедливостью, присущими международной футбольной правовой системе – процессу, которому не хватает честности и прозрачности, и он явно не соответствует цели".

"ФИФА создала систему, с помощью которой она может оказывать влияние на результаты решений Спортивного арбитражного суда, поэтому мы призываем международный футбол объединиться и реформировать юридические процедуры и стандарты управления нашего спорта".

Ранее стало известно, что мадридский Реал и Лион заинтересованы в защитнике Шахтера.