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Футбол

Реал и Лион интересуются защитником, который принадлежит Шахтеру

Винисиус Тобиас может так и не сыграть за "горняков".
Сегодня, 18:26
Винисиус Тобиас / Instagram
Винисиус Тобиас / Instagram

Бразилец Винисиус Тобиас, который принадлежит Шахтеру, может сменить клубную прописку.

Как сообщает издание Defensa Central, Тобиас заинтересовал Реал, за молодежную команду которого выступает в аренде, и Лион.

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Источник отмечает, что "сливочные" готовы активировать пункт о выкупе контракта, но хотели бы заплатить меньше 18 млн евро.

В свою очередь, по Лиону нет никакой конкретики, но французский клуб ищет правого защитника после того, как Мало Гюсто был продан в Челси.

Напомним, что Тобиас перешел в Шахтер практически перед началом полномасштабного вторжения россии и не успел сыграть ни одного матча за клуб.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лион шахтер Реал Мадрид

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