Динамо - Минай: онлайн-трансляция матча 08.04.2023 20-го тура УПЛ

На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция поединка между Динамо и Минаем в украинской Премьер-лиге.

В субботу, 8 апреля, киевское Динамо будет принимать дома Минай. Стартовый свисток запланирован на 13:00 по киевскому времени.

Столичный клуб показывает неуверенные выступления после зимней паузы. У Динамо две победы и два поражения, из-за чего они начали отставать от лидеров в турнирной таблице. Потому сегодня команде Луческу очень важно заработать три очка.

В свою очередь Минай имеет всего одну победу весной и уже практически находится в зоне вылета. Однако вряд ли "лисы" дадут соспернику так просто получить победу в этом матче.

Смотреть онлайн трансляцию матча Динамо - Минай

Трансляция матча Динамо - Минай будет доступна в этой новости 8 апреля и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 13:00 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

В Украине матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги между Динамо и Минаем будет транслироваться на канале Football Hub в YouTube.

В предыдущих семи встречах между Динамо и Минаем киевляне неизменно выходили победителем, к тому же у "лисов" всего один забитый гол. Однако подопечные Шарана в этот рз без боя не сдадутся.

Пожалуй, стоит ожидать тяжелой победы Динамо с минимальным счетом. Несмотря на плохую форму, подопечные Луческу должны забирать очки у аутсайдера.