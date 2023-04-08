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Днепр-1 - Львов: онлайн-трансляция матча 09.04.2023 20-го тура УПЛ

На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция поединка между Днепром-1 и Львовом в украинской Премьер-лиге.
Сегодня, 10:22
Днепр-1 - Львов / upl.ua
Днепр-1 - Львов / upl.ua

В воскресенье, 9 апреля, на стадионе Авангард в Ужгороде Днепр-1 в статусе хозяев будет принимать Львов. Стартовый свисток запланирован на 13:00 по киевскому времени.

От этой битвы Давида и Голиафа, пожалуй, не стоит ожидать сенсаций. Команда Александра Кучера хоть и страдает от травм, даже так выглядит на голову сильнее своего соперника. Да и опережающий днепрян Шахтер прибавляет мотивации.

А вот львовяне хоть и хотели бы заработать три очка в этом матче, вряд ли смогут. Хотя это и будет первая игра под руководством нового старого тренера Анатолия Безсмертного, шансов на успех очень мало. Лучше поберечь силы на матчи с другими аутсайдерами.

Смотреть онлайн трансляцию матча Днепр-1 - Львов

Трансляция матча Динамо - Минай будет доступна в этой новости 9 апреля и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 13:00 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

В Украине матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги между Днепром-1 и Львовом будет транслироваться на канале Football Hub в YouTube.

В первом круге чемпионата Днепр-1 без проблем разобрался с соперником 3:0, да и в целом по истории личных встреч преимущество на стороне днепрян.

Сможет ли неожиданно аутсайдер сотворить сенсацию, а заодно усложнить Днепру-1 поход за золоыми медалями - вот главный вопрос предстоящего матча.

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