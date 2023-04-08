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Киевское Динамо без проблем разобралось с Минаем

Ожидаемый исход поединка.
Сегодня, 14:56
Динамо - Минай / upl.ua
Динамо - Минай / upl.ua

В субботу, 8 апреля, киевское Динамо принимало дома Минай. Стартовый свисток раздался на стадионе им. Лобановского в 13:00 по киевскому времени.

Киевляне сразу показали, кто здесь фаворит, и в течение первых 20 минут имели множество возможностей открыть счет. Удалось это сделать лишь  на 35-й минуте матча, Царенко открыл счет, расстреляв ворота с близкого расстояния.

Источник: upl.ua

Остаток тайма динамовцы продолжали давить, но счет не изменился. Не изменилась ситуация и во втором тайме, киевляне изо всех сил старались забить гол. И на 62-й минуте Ванат все-таки удвоил преимущество Динамо.

Лишь после второго гола Минай оживился и имел пару моментов отыграть один мяч. Но подопечным Шарана не хватило немного удачи.

Источник: upl.ua

Статистика матча Динамо - Минай 20-го тура украинской Премьер-лиги

Динамо - Минай 2:0    
Голы: Царенко, 35, Ванат, 62

Владение мячем: 59% - 41%
Удары: 9 - 3
Удары в створ: 6 - 1
Атаки: 57- 53       

Динамо: Нещерет - Тымчик, Дячук, Попов, Дубинчак (Вивчаренко, 72) - Сидорчук, Лонвейк - Бенито (Гармаш, 61), Царенко (Перрис, 72), Шепелев (Рамирес, 82) - Ванат (Яцык, 82).

Минай: Бандура - Гончар, Мельник, Немчанинов (Рогозинский, 82), Кравчук, Булеза - Витенчук (Петько, 65), Шишка (Горин, 46) - Гечев (Воробчак, 46), Коломоец (Вишневский, 65) - Твердохлеб.

Предупреждения: Яцык, 83 - Горин, 57

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев минай

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