Луческу: Непозволительно для Динамо находится на нынешнем уровне

Коуч киевского Динамо Мирча Луческу поделился мыслями по итогам игры против Миная (2:0).

По словам румынского специалиста, для украинского гранда непозволительно находиться на таком месте в таблице и демонстрировать блеклую игру.

"Не забывайте, что сегодня по разным причинам мы не рассчитываем сразу на 14 игроков, которые были в составе команды в прошлом году. Послушайте эти фамилии: Бущан, Бойко, Караваев, Забарный, Миколенко, Цыганков, Вербич, Витиньо, де Пена, Беседин, Кендзера и другие. Сегодня мы не рассчитывали на них по разным причинам - кто-то травмирован, кто-то ушел, некоторые легионеры не хотели возвращаться и играть в Украине, и их можно понять.

Более того, в матче с Днепром-1 арбитр удалил Виталия Буяльского, нашего лучшего игрока, которого еще и дисквалифицировали на три матча. Хороший арбитр не должен обращать внимание на такое. Я работал во многих командах, и знаю, что у игроков в подобных важных матчах эмоции зашкаливают. Умный арбитр не среагировал бы на этот эпизод, произошедший уже после матча. Он не должен сам так же эмоционально реагировать. А тем более давать дисквалификацию на целых три матча - это очень много.

В нашей первой весенней игре с Ингульцом соперник забил два мяча после двух грубых ошибок Екатерины Монзуль. После того я не видел в других матчах чемпионата подобных трактовок от арбитров, как были в той игре при двух взятиях ворот. Во всех подобных эпизодах арбитры назначают штрафные удары.

Но шаг за шагом мы будем становиться крепче. Мы начали обновлять команду, давать возможности себя проявить молодым игрокам. Я говорю молодежи, что все соперники выходят на поле биться не с вами персонально, а настраиваются на противостояние с такой великой командой, как Динамо, которая является символом украинского футбола, с большими традициями и историей. Поэтому наши молодые игроки должны поддерживать этот уровень. Динамо не может не играть в еврокубках. Это невозможно. Они должны жертвовать всем и полностью отдаваться во время каждой тренировки и матча.

Я с вами согласен, недопустимо для Динамо быть на нынешнем уровне. У нас впереди еще 10 матчей. Вернутся Буяльский, Караваев, очень важные, опытные игроки. С одной молодежью трудно одерживать значимые победы. Даже для меня это непросто, хотя я привык побеждать. Но сейчас я думаю в том числе над тем, как строить команду, которая станет сильнее в следующем сезоне. Но для этого мы должны добывать хорошие результаты уже сейчас", - сказал Луческу.

Напомним, Динамо занимает четвертую позицию в УПЛ, отставая на один балл от Зари и три пункта от Днепра-1, сыгравшего на 2 матча меньше.