iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Луческу: Непозволительно для Динамо находится на нынешнем уровне

Наставник киевлян согласился с тем, что его команда должна играть лучше.
Вчера, 20:59
Мирча Луческу / Getty Images
Мирча Луческу / Getty Images

Коуч киевского Динамо Мирча Луческу поделился мыслями по итогам игры против Миная (2:0).

По словам румынского специалиста, для украинского гранда непозволительно находиться на таком месте в таблице и демонстрировать блеклую игру.

"Не забывайте, что сегодня по разным причинам мы не рассчитываем сразу на 14 игроков, которые были в составе команды в прошлом году. Послушайте эти фамилии: Бущан, Бойко, Караваев, Забарный, Миколенко, Цыганков, Вербич, Витиньо, де Пена, Беседин, Кендзера и другие. Сегодня мы не рассчитывали на них по разным причинам - кто-то травмирован, кто-то ушел, некоторые легионеры не хотели возвращаться и играть в Украине, и их можно понять.

Более того, в матче с Днепром-1 арбитр удалил Виталия Буяльского, нашего лучшего игрока, которого еще и дисквалифицировали на три матча. Хороший арбитр не должен обращать внимание на такое. Я работал во многих командах, и знаю, что у игроков в подобных важных матчах эмоции зашкаливают. Умный арбитр не среагировал бы на этот эпизод, произошедший уже после матча. Он не должен сам так же эмоционально реагировать. А тем более давать дисквалификацию на целых три матча - это очень много.

В нашей первой весенней игре с Ингульцом соперник забил два мяча после двух грубых ошибок Екатерины Монзуль. После того я не видел в других матчах чемпионата подобных трактовок от арбитров, как были в той игре при двух взятиях ворот. Во всех подобных эпизодах арбитры назначают штрафные удары.

Но шаг за шагом мы будем становиться крепче. Мы начали обновлять команду, давать возможности себя проявить молодым игрокам. Я говорю молодежи, что все соперники выходят на поле биться не с вами персонально, а настраиваются на противостояние с такой великой командой, как Динамо, которая является символом украинского футбола, с большими традициями и историей. Поэтому наши молодые игроки должны поддерживать этот уровень. Динамо не может не играть в еврокубках. Это невозможно. Они должны жертвовать всем и полностью отдаваться во время каждой тренировки и матча.

Я с вами согласен, недопустимо для Динамо быть на нынешнем уровне. У нас впереди еще 10 матчей. Вернутся Буяльский, Караваев, очень важные, опытные игроки. С одной молодежью трудно одерживать значимые победы. Даже для меня это непросто, хотя я привык побеждать. Но сейчас я думаю в том числе над тем, как строить команду, которая станет сильнее в следующем сезоне. Но для этого мы должны добывать хорошие результаты уже сейчас", - сказал Луческу.

Напомним, Динамо занимает четвертую позицию в УПЛ, отставая на один балл от Зари и три пункта от Днепра-1, сыгравшего на 2 матча меньше.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Мирча Луческу

Статьи по теме

Динамо - Минай 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ Динамо - Минай 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
УПЛ: Динамо обыграло Минай, Шахтер одолел Металлист УПЛ: Динамо обыграло Минай, Шахтер одолел Металлист
Киевское Динамо без проблем разобралось с Минаем Киевское Динамо без проблем разобралось с Минаем
Динамо - Минай: онлайн-трансляция матча 08.04.2023 20-го тура УПЛ Динамо - Минай: онлайн-трансляция матча 08.04.2023 20-го тура УПЛ
Помочь журналистам

Видео

Ювентус - Интер 1:1 видео голов и лучших моментов матча кубка Италии
Ювентус - Интер 1:1 видео голов и лучших моментов матча кубка Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла четыре позиции, лидер сменился
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа00:06
Вильярреал неожиданно переиграл Реал Мадрид
Вчера, 23:58
Европа23:58
ПСЖ обыграл Ниццу после двух поражений подряд
Европа23:44
Лацио переиграл Ювентус в центральном матче тура
НХЛ23:13
НХЛ: лучшие бомбардиры
Европа23:03
Барселона может продать талантливого хавбека при одном условии
Европа22:52
Фабрегас попытался отгадать бывших одноклубников по игровым лицам из футбольного симулятора FIFA
Европа22:30
Гвардиола: Холанд на уровне с Месси и Роналду
Киберспорт22:28
Отбор на Paris Major 2023: B8 вновь не смогли квалифицироваться, россияне-чемпионы вылетели
Европа22:17
Арсенал и Челси поспорят за универсального защитника Вольфсбурга
Европа21:58
Де Брюйне установил рекорд АПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK