Динамо - Минай 2:0 видео голов и лучших моментов матча 08.04.2023 УПЛ

В субботу, 8 апреля, киевское Динамо принимало дома Минай. Стартовый свисток раздался на стадионе им. Лобановского в 13:00 по киевскому времени.

На 35-й минуте матча Царенко открыл счет, расстреляв ворота с близкого расстояния.

Остаток тайма динамовцы продолжали давить, но счет не изменился. Не изменилась ситуация и во втором тайме, киевляне изо всех сил старались забить гол. И на 62-й минуте Ванат все-таки удвоил преимущество Динамо.

Лишь после второго гола Минай оживился и имел пару моментов отыграть один мяч. Но подопечным Шарана не хватило немного удачи.

Вашему вниманию видеообзор матча Динамо - Минай:

Статистика матча Динамо - Минай 20-го тура украинской Премьер-лиги

Динамо - Минай 2:0

Голы: Царенко, 35, Ванат, 62

Владение мячем: 59% - 41%

Удары: 9 - 3

Удары в створ: 6 - 1

Атаки: 57- 53

Динамо: Нещерет - Тымчик, Дячук, Попов, Дубинчак (Вивчаренко, 72) - Сидорчук, Лонвейк - Бенито (Гармаш, 61), Царенко (Перрис, 72), Шепелев (Рамирес, 82) - Ванат (Яцык, 82).

Минай: Бандура - Гончар, Мельник, Немчанинов (Рогозинский, 82), Кравчук, Булеза - Витенчук (Петько, 65), Шишка (Горин, 46) - Гечев (Воробчак, 46), Коломоец (Вишневский, 65) - Твердохлеб.

Предупреждения: Яцык, 83 - Горин, 57