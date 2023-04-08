iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Динамо - Минай 2:0 видео голов и лучших моментов матча 08.04.2023 УПЛ

Представляем вашему вниманию обзор прошедшего поединка чемпионата Украины.
Вчера, 21:49
Динамо - Минай / УПЛ
Динамо - Минай / УПЛ

В субботу, 8 апреля, киевское Динамо принимало дома Минай. Стартовый свисток раздался на стадионе им. Лобановского в 13:00 по киевскому времени.

На 35-й минуте матча Царенко открыл счет, расстреляв ворота с близкого расстояния.

Остаток тайма динамовцы продолжали давить, но счет не изменился. Не изменилась ситуация и во втором тайме, киевляне изо всех сил старались забить гол. И на 62-й минуте Ванат все-таки удвоил преимущество Динамо.

Лишь после второго гола Минай оживился и имел пару моментов отыграть один мяч. Но подопечным Шарана не хватило немного удачи.

Вашему вниманию видеообзор матча Динамо - Минай:

Статистика матча Динамо - Минай 20-го тура украинской Премьер-лиги

Динамо - Минай 2:0    
Голы: Царенко, 35, Ванат, 62

Владение мячем: 59% - 41%
Удары: 9 - 3
Удары в створ: 6 - 1
Атаки: 57- 53       

Динамо: Нещерет - Тымчик, Дячук, Попов, Дубинчак (Вивчаренко, 72) - Сидорчук, Лонвейк - Бенито (Гармаш, 61), Царенко (Перрис, 72), Шепелев (Рамирес, 82) - Ванат (Яцык, 82).

Минай: Бандура - Гончар, Мельник, Немчанинов (Рогозинский, 82), Кравчук, Булеза - Витенчук (Петько, 65), Шишка (Горин, 46) - Гечев (Воробчак, 46), Коломоец (Вишневский, 65) - Твердохлеб.

Предупреждения: Яцык, 83 - Горин, 57

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: видеообзор Динамо Киев минай

Статьи по теме

Луческу: Непозволительно для Динамо находится на нынешнем уровне Луческу: Непозволительно для Динамо находится на нынешнем уровне
УПЛ: Динамо обыграло Минай, Шахтер одолел Металлист УПЛ: Динамо обыграло Минай, Шахтер одолел Металлист
Киевское Динамо без проблем разобралось с Минаем Киевское Динамо без проблем разобралось с Минаем
ПСЖ обыграл Ниццу после двух поражений подряд ПСЖ обыграл Ниццу после двух поражений подряд
Помочь журналистам

Видео

Ювентус - Интер 1:1 видео голов и лучших моментов матча кубка Италии
Ювентус - Интер 1:1 видео голов и лучших моментов матча кубка Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла четыре позиции, лидер сменился
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:58
Европа23:58
ПСЖ обыграл Ниццу после двух поражений подряд
Европа23:44
Лацио переиграл Ювентус в центральном матче тура
НХЛ23:13
НХЛ: лучшие бомбардиры
Европа23:03
Барселона может продать талантливого хавбека при одном условии
Европа22:52
Фабрегас попытался отгадать бывших одноклубников по игровым лицам из футбольного симулятора FIFA
Европа22:30
Гвардиола: Холанд на уровне с Месси и Роналду
Киберспорт22:28
Отбор на Paris Major 2023: B8 вновь не смогли квалифицироваться, россияне-чемпионы вылетели
Европа22:17
Арсенал и Челси поспорят за универсального защитника Вольфсбурга
Европа21:58
Де Брюйне установил рекорд АПЛ
Украина21:49
Динамо - Минай 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK