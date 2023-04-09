Днепр-1 - Львов 5:2: обзор и результат матча чемпионата Украины 09.04.2023

Клуб из Днепра добыл непростые три очка.

В воскресенье, 9 апреля, в рамках 20-го тура УПЛ Днепр-1 встречался со Львовом. Матч завершился победой хозяев со счетом 5:2.

Клуб из Днепра сумел в первом тайме добыть для себя комфортный результат. Дубль Алексея Гуцуляка и забитый мяч Артема Довбика вывели команду вперед.

Во втором тайме гости смогли отыграть два мяча, однако на камбэк их не хватило. На 84-й минуте точку в данной встрече поставил Эдуард Сарапий.

В оставшееся время матча команды имели моменты для того, чтобы изменить счет, однако Днепр-1 вновь заявил, установив на табло 5:2.

Статистика матча чемпионата Украины Днепр-1 - Львов

Днепр-1 - Львов 5:2

Голы: Гуцуляк, 7, 44, Довбик, 41, 90+3, Сарапий, 84 - Богунов, 63, Мильченко, 81

Владение мячом: 54% - 46%

Удары: 16 - 4

Удары в створ: 12 - 3

Атаки: 101 - 81

Днепр-1: Рыбак – Пасич (Хайнер, 54), Сарапий, Сваток, Каплиенко (Матаритта, 54) – Бабенко, Рубчинский (Когут, 69) – Гуцуляк, Пихалонок (Танковский, 84), Бланко (Танчик, 84) – Довбык.

Львов: Рыбка – Грисьо (Богунов, 61), Дитятьев, Габриэль, Сасовский (Никитюк, 73), Кузык – Антонио (Алибеков, 11), Мильченко, Беляев – Свржняк (Мышенко, 61), Бугай.

Предупреждения: Кузык, 48, Мишенко, 70.