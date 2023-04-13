Луческу - об уходе из Динамо: Сейчас трудная ситуация, но я не могу предать клуб

Главный тренер Динамо Киев Мирча Луческу рассказал о положении дел украинского футбола в период войны, а также высказался о своем будущем.

"Говоря о моем самом большом достижении в Динамо, могу сказать, как они проиграли предыдущий чемпионат с 23 очками отрыва от Шахтера, а через год мы выиграли уже с отрывом в 11 очков. А еще мы выиграли Кубок и Суперкубок. После пандемии пришла война, футбола больше нет, это уже невозможно... Сейчас это крайне сложно.

Я играл в Ужгороде и ехал 13 часов на поезде. Потом я поехал во Львов, это еще семь-восемь часов. Когда я играл в еврокубках, то каждую неделю ездил в Краков, Львов, Киев, Кишинев. Чрезвычайно сложно, но футболом надо жить и не забрасывать его. Это сентиментальная сторона людей, которые абсолютно ни в чем не виноваты.

В Украине играют в футбол только на трех-четырех стадионах. Хотел сдаться, но не могу! Все иностранные тренеры уехали из Украины, но я не мог сдаться. Я бы тоже никогда не уехал из Корвинула, потому что у меня был невероятный успех, но я пошел работать в сборную. Это трудная ситуация, но я не могу предать клуб! Если я уйду, то сам сочту это актом предательства.

У меня было предложение от Фенербахче. Я не мог уехать из Киева, даже если у меня очень большие проблемы. Из команды ушло 11 игроков, а сейчас у меня пятеро, шестеро детей. Забарный уехал в Англию, Цыганков — в Испанию, Вербич — в Панатинаикос, Кендзера — в ПАОК… Пока не пришла пандемия, киевское Динамо выигрывало много матчей, на играх было много болельщиков, а потом команда оказалась без них.

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Потеря денег? У Шахтера руководитель, который любит футбол больше, чем деньги. Ахметов зарабатывал деньги для команды. Он был влюблен в эту команду с шести-семи лет и никогда не соглашался брать команду из-за границы или другой клуб из Украины.

Последний раз общались две недели назад. Он расстроился, что я ушел в киевское Динамо, но мы ведь профессионалы. В Динамо меня только попросили прийти и поговорить, потому что у них был сложный период, и в конце концов убедили подписать контракт.

Какая у меня зарплата? (Смеется) Я ждал этот вопрос... Я не зарабатывают столько, как воображают люди. И вопрос уже далеко не в деньгах. Вопрос в том, чтобы выстоять! Как для клуба, так и для всего футбола в Украине. Я хотел бы сделать то же самое в Румынии, но это было невозможно", - сказал Луческу в интервью Gazeta Sporturilor.

Напомним, после 20-ти туров УПЛ Динамо занимает четвертое местом, набрав 39 баллов.