Может пропустить несколько игр: Луческу стало плохо после матча с Минаем

В субботу, 8 апреля, в рамках чемпионата Украины Динамо обыграло Минай (2:0).

Как сообщает журналист Профутбол Digital после матча главному тренеру киевлян Мирчи Луческу потребовалась медицинская помощь. По информации источника, румынскому тренеру стало плохо.

"Я подошел к авто Луческу и сказал: "Мистер, можно несколько слов относительно матча". И вижу, что ему реально плохо. Он взял меня за правую руку, едва удержавшись на ногах. Я видел, что его завели в раздевалку, где, вероятно, оказали первую помощь".

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Ожидается, что Луческу не сможет присутствовать на играх в ближайшее время.

"Стало известно, что, скорее всего, Мирча Луческу не будет рядом с командой во время ближайших матчей", - приводит слова журналиста Football Hub.

В турнирной таблице УПЛ Динамо идет на четвертом месте, имея 39 баллов. Ранее Луческу сообщил, что ему может потребоваться операция.