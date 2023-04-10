Хавбек Динамо: Буду показывать максимум везде, где меня решит использовать Луческу

Игрок киевского Динамо Антон Царенко поделился мыслями о дебютном голе за клуб и победе над Минаем (2:0).

По словам Царенка, голы - результат командной работы, хотя ему безусловно приятно.

"Конечно, эмоции самые искренние. Это все работа команды. Наши голы - это следствие всех действий игроков в целом. Когда-то я уже писал, что дебют за Динамо был моей детской мечтой. А здесь я еще и забиваю на таком уровне. Это очень приятно. Скорее всего Джастин бил. Я как-то, возможно, почувствовал этот момент и пошел на добивание, и мяч отскочил ко мне, поэтому у меня получилось забить.

Мне комфортнее играть на своей родной позиции, это десятка. Но как я уже говорил, там где Мистер меня поставит - там я и буду показывать свой максимум.

Решающий отрезок, который все же может переломить сезон? У нас таких принципиальных игр в сезоне очень много. Они важны как для нас, так и для соперников. Но в этом может и есть какая-то фишка футбола, чтобы добиться положительного результата.

Конечно, побеждать всегда приятно. Нет разницы, то Шахтер, Минай или какая-то другая команда. Мы выходим на каждую игру только ради победы.

Динамо готово бороться за место в Лиге чемпионов? Конечно, команда ставит перед собой самые высокие цели. Победа, победа в чемпионате и путь к еврокубкам", - цитирует слова украинца пресс-служба клуба.

Напомним, Динамо идет на 4 месте, отставая от Зари на один балл и от Днепра-1 на шесть очков.