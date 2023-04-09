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"Пока смогу, буду работать": Луческу сообщил, что ему может потребоваться операция

Тренер Динамо рассказал о своих проблемах со здоровьем.
Сегодня, 11:41
Мирча Луческу / ФК Динамо Киев
Мирча Луческу / ФК Динамо Киев

Главный тренер Динамо Мирча Луческу сообщил, что ему может потребоваться хирургическое вмешательство из-за проблем со здоровьем.

"Когда мы выступали в еврокубках, то постоянно ездили на автобусах - по десять часов за одно путешествие. А я в то время работал семь-восемь часов в день. Как следствие, у меня развился коксартроз (артроз тазобедренного сустава - ред.).

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Пока смогу, буду работать. Но в противном случае придется сделать операцию. Если получится сделать операцию здесь и остаться с командой, я останусь с ней. Нет, пока я не ухожу из футбола", - приводит слова Луческу Orange Sport.

Напомним, на данный момент Динамо после 20 сыгранных матчей занимает четвертое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 39 очков.

Ранее сообщалось, что Луческу получил предложение возглавить команду из топового европейского чемпионата.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Мирча Луческу

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