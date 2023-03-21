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Луческу получил предложение возглавить команду из топового европейского чемпионата

Возможно, именно с этим связана тирада тренера после проигранного Заре матча.
Сегодня, 20:57
Мирча Луческу / ФК Динамо Киев
Мирча Луческу / ФК Динамо Киев

Мирча Луческу как никогда близок к тому, чтобы покинуть киевское Динамо.

По информации румынского издания ProSport, главный тренер "бело-синих" получил заманчивое предложение от одного из клубов, представляющих ТОП-5 чемпионат Европы.

Согласно с источником, французская Ницца провела ряд переговоров с 77-летним румынским специалистом, считая его приоритетным вариантом.

"Около двух-трех недель назад Луческу встретился с представителями Ниццы в Польше. Они представили ему проект, поговорили о философии клуба и сказали, что хотят как можно быстрее начать сотрудничество", — сообщает издание.

Однако этот переход может состояться и не в ближайшее время. Существует вероятность, что Луческу не покинет Динамо по ходу нынешнего сезона. Вместо этого он дождется окончания кампании-2022/23, после чего уже примет окончательное решение.

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Стоит отметить, что на данный момент Ниццу возглавляет исполняющий обязанности главного тренера Дидье Дигар. Он сменил на посту Люсьена Фавра, который лишь прошлым летом пришел в клуб.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ ницца Динамо Киев чемпионат Украины Мирча Луческу Лига 1

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