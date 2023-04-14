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Рух - Динамо Киев: онлайн-трансляция матча 14.04.2023 21-го тура УПЛ

На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция поединка между Рухом и киевским Динамо в украинской Премьер-лиге.
Сегодня, 11:56
ФК Динамо Киев
ФК Динамо Киев

В пятницу, 14 апреля, в рамках 21-го тура украинской Премьер-лиги львовский Рух на своем поле примет киевское Динамо.

Подопечные Мирчи Луческу постараются продолжить победный путь, а львовский коллектив - подняться с зоны вылета.

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Матч начнется в 15:00 и пройдет на Арене Львов.

Смотреть онлайн трансляцию матча Рух - Динамо Киев

В турнирной таблице УПЛ Динамо Киев идет на четвертом месте с 39 баллами. Рух занимает на 14-м месте, имея 18 очков.


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