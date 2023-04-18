Поворознюк прокомментировал заявление Руха об отказе от VAR

По словам президента Ингульца, львовяне оклеветали его и клуб.

Президент Ингульца Александр Поворознюк высказался о заявлении Руха про то, что его клуб отказался от VAR на перенесенном матче десятого тура.

По словам функционера, его не оповещали о том, что на этом матче может быть видеоассистент рефери.

Читай также: Моуриньо, Анчелотти и Зидан вошли в новый совет УЕФА по улучшению VAR и футбольных правил

"Рух заказал VАR, а Ингулец по неизвестным причинам отказался? Во-первых, я ни от чего не отказывался, такого письма вообще не видел и меня на месте сейчас нет!" - сказал Поворознюк.

Напомним, матч Рух - Ингулец должен состояться завтра, 19 апреля, в 13:00 по киевскому времени.