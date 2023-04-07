Моуриньо, Анчелотти и Зидан вошли в новый совет УЕФА по улучшению VAR и футбольных правил

Новосозданный совет состоит из множества известных тренеров и игроков.

Жозе Моуринью, Карло Анчелотти и Зинедин Зидан вошли в состав нового консультативного совета УЕФА, состоящего из элитных тренеров и бывших игроков.

Как сообщает The Athletic, целью консультативного совета является решение вопросов, связанных с правилами игры, судейством и футбольным календарем.

Его возглавит Звонимир Бобан, бывший капитан сборной Хорватии и нынешний руководитель отдела футбола УЕФА.

К вышеуказанным тренерам присоединятся Рио Фердинанд, Гарет Саутгейт, Паоло Мальдини, Фабио Капелло, Хавьер Дзанетти, Луиш Фигу, Филипп Лам, Рональд Куман, Микаэль Лаудруп, Рафаэль Бенитес, Роберто Мартинес, Предраг Миятович, Юрген Клинсманн, Руди Феллер, Петр Чех, Хуан Мата и Робби Кин.

Первое заседание состоится в понедельник, 24 апреля, и правлению будет поручено рассмотреть вопросы, связанные с VAR, турнирами УЕФА, благополучием игроков, тактикой и развитием молодежи.

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Консультативный совет был утвержден исполнительным комитетом УЕФА в Лиссабоне на этой неделе, и его заседания будут проходить раз в год в штаб-квартире организации в Ньоне, Швейцария.