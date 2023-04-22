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Ворскла - Металлист 3:2 обзор матча и результат игры 22.04.2023

Полтавский клуб сумел вернуться в игру и набрать важные очки.
Сегодня, 14:54
Ворскла - Металлист / УПЛ
Ворскла - Металлист / УПЛ

В субботу, 22 апреля, в рамках 22-го тура чемпионата Украины Ворскла на своем поле принимала Металлист.

В первом тайме главный арбитр встречи Александр Омельченко назначил четыре пенальти. Сначала свой момент реализовал Металлист, а автором гола стал Бойчук. В средине половины встречи полтавчане заполучили еще три возможности для взятия ворот. Первую попытку Сефери реализовал, вторую - нет, а третью - да. 

В компенсированное время Ворскла забила третий, но уже с игры - отличился Фелипе Родригес.

После перерыва команды создали несколько моментов. Харьковчанам удалось забить второй - Романюк автор гола. Однако этого не хватило, чтобы уйти от поражения. Финальный счет встречи - 3:2.

В турнирной таблице УПЛ Ворскла поднялась на седьмое место, набрав 29 очков. Металлист располагается на 15-м месте с 19 очками.

Статистика матча Ворскла - Металлист в рамках 22-го тура УПЛ

Ворскла - Металлист 3:2
Голы: Сефери, 26 (пен.), 45 (пен.), Фелипе Родригес, 45+2 - Бойчук, 9 (пен.), Романюк, 82

Владение мячом: 53%-47%
Удары по воротам: 7-4
Удары в створ: 4-2
Угловые: 5-3


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