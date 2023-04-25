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Дэнил Кастильо: уникальный игрок, которых нет в нынешнем Шахтере

ISPORT знакомит читателей с новичком донецкого Шахтера.
Сегодня, 09:30
Дэнил Кастильо / ФК Шахтер Донецк
Дэнил Кастильо / ФК Шахтер Донецк

Действующий лидер чемпионата Украины донецкий Шахтер продолжает усиливаться и накануне объявил о подписании очередного новичка – юного таланта из Эквадора.

Редакция ISPORT решила рассказать своим пользователям о новеньком футболисте в украинской Премьер-лиге.

Кто такой Дэнил Кастильо?

  • Полное имя: Дэнил Даниэль Кастильо Пресиадо
  • Страна: Эквадор
  • Возраст: 19 (24 марта 2004 года)
  • Амплуа: опорный полузащитник
  • Родной клуб: ЛДУ Кито

Кастильо не просто молодой футболист, он вообще не имеет опыта выступлений на взрослом уровне. В родном ЛДУ Кито ему не доверяли игрового времени в первой команде, поэтому он выступал за дублирующий состав.

Но "засветиться" Дэнил успел в молодежной сборной Эквадора, где уже в 18 лет начал играть за 20-летних и с тех пор является основным игроком этой команды, а на Южноамериканские игры, где Эквадор завоевал серебряные награды, Кастильо уехал в качестве капитана команды.

Что может дать Шахтеру?

Кастильо – очень сырой игрок, конечно, как минимум первые 4-5 месяцев пойдут на адаптацию в стране и коллективе.

Дэнил игрок центра поля, который выступает на позиции опорного полузащитника, или одного из двух центральных хавбеков.

189 сантиметров роста делают Кастильо самым высоким полевым игроком команды наряду с другим новичком-южноамериканцем Кевином Келси. Как сказал спортивный директор Шахтера Дарио Срна, такого игрока как эквадорец в команде больше нет.

И это похоже на правду. Дэнил в матчах за молодежную сборную Эквадора успел показать, что его длинные ноги очень помогают ему играть в защите, он не боится идти в подкаты и стыки. Но при этом Кастильо не "типичный" опорник.

У этого парня явно присутствует техника, он очень неплохо владеет мячом и имеет отличный дриблинг, не боится идти вперед, протягивать мяч в атаку и обыгрывать соперников. Хотя последнее можно отвести и к минусам, ведь часто Дэнил заигрывается и может потерять мяч, что приведет к атаке на его ворота.

Еще один минус, который удалось заметить, Кастильо не нацелен на ворота, даже если у игрока возникает возможность для удара издалека, он практически никогда ею не воспользуется.

Когда мы увидим Кастильо на футбольном поле?

В футболке Шахтера – не скоро. На самом деле футболист приехал в Украину ненадолго, ведь в ближайшие дни он вернется в Южную Америку.

Менее чем через месяц в Аргентине стартует чемпионат мира среди молодежных сборных, тот самый, действующим чемпионом которого является Украина, Кастильо должен сыграть на турнире.

Сборная Эквадора попала в одну группу из США, Словакии и Фиджи, матчи состоятся 20, 23 и 26 мая соответственно. Тому, кто хочет посмотреть на парня, следует записать эти даты в календарь.

После ЧМ он вернется в состояние Шахтера, с которым начнет подготовку к новому сезону.


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