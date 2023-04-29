Павелко: Планируем возвращение болельщиков на футбольные матчи

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил о том, что есть в планах разрешить болельщикам посещать футбольные игры.

По словам функционера, он уже ведет переговоры с правительством по поводу данной инициативы.

"Мы уже планируем возвращение болельщиков. Над этим работаем. Есть договоренность с нашими членами правительства, чтобы на следующий чемпионат проработали протокол безопасности для ограниченного количества болельщиков, которые могут предоставить наши стадионы.

Будем делать так, чтобы наш спорт и футбол могли быть возможны для наших болельщиков, наблюдать игры наших клубов, сборных. Но прежде всего – в безопасных условиях", - рассказал Павелко в интервью Телеканалу Дім.

Напомним, в текущем сезоне все матчи чемпионатов Украины проходят без болельщиков. На ISPORT.ua доступно расписание и результаты УПЛ.