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Павелко: Планируем возвращение болельщиков на футбольные матчи

УАФ разрабатывает план проведения игр с фанатами.
Сегодня, 11:58
Андрей Павелко / УАФ
Андрей Павелко / УАФ

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил о том, что есть в планах разрешить болельщикам посещать футбольные игры.

По словам функционера, он уже ведет переговоры с правительством по поводу данной инициативы.

"Мы уже планируем возвращение болельщиков. Над этим работаем. Есть договоренность с нашими членами правительства, чтобы на следующий чемпионат проработали протокол безопасности для ограниченного количества болельщиков, которые могут предоставить наши стадионы.

Будем делать так, чтобы наш спорт и футбол могли быть возможны для наших болельщиков, наблюдать игры наших клубов, сборных. Но прежде всего – в безопасных условиях", - рассказал Павелко в интервью Телеканалу Дім.

Напомним, в текущем сезоне все матчи чемпионатов Украины проходят без болельщиков. На ISPORT.ua доступно расписание и результаты УПЛ.


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