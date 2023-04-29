Минай - Металлист 1925 1:1 обзор матча и результат игры 29.04.2023
Команды не смогли выявить сильнейшего, обменявшись голами.
В субботу, 29 апреля, в рамках 23-го тура чемпионата Украины Минай на своем поле принимал Металлист 1925.
В первой половине встречи команды показали равную игру и борьбу, создав несколько моментов, но реализация подвела.
На старте второго тайма харьковчане вышли вперед благодаря точному удару Безуглого.
Через несколько минут закарпатский коллектив восстановил ничейный результат - Витенчук реализовал пенальти.
В концовке встречи голов больше не было забито. Итоговый счет - 1:1.
В турнирной таблице УПЛ Минай занимает 13-е место с 23 очками. Металлист 1925 идем на десятой позиции с 26 баллами.
Статистика матча Минай - Металлист 1925 в рамках 23-го тура УПЛ
Минай - Металлист 1925 1:1
Голы: Витенчук, 72 (пен.) - Безуглый, 62
Владение мячом: 54%-46%
Удары по воротам: 9-9
Удары в створ: 5-4
Угловые: 4-4