Минай - Металлист 1925 1:1 обзор матча и результат игры 29.04.2023

В субботу, 29 апреля, в рамках 23-го тура чемпионата Украины Минай на своем поле принимал Металлист 1925.

В первой половине встречи команды показали равную игру и борьбу, создав несколько моментов, но реализация подвела.

На старте второго тайма харьковчане вышли вперед благодаря точному удару Безуглого.

Через несколько минут закарпатский коллектив восстановил ничейный результат - Витенчук реализовал пенальти.

В концовке встречи голов больше не было забито. Итоговый счет - 1:1.

В турнирной таблице УПЛ Минай занимает 13-е место с 23 очками. Металлист 1925 идем на десятой позиции с 26 баллами.

Статистика матча Минай - Металлист 1925 в рамках 23-го тура УПЛ

Минай - Металлист 1925 1:1

Голы: Витенчук, 72 (пен.) - Безуглый, 62

Владение мячом: 54%-46%

Удары по воротам: 9-9

Удары в створ: 5-4

Угловые: 4-4