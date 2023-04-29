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Минай - Металлист 1925 1:1 обзор матча и результат игры 29.04.2023

Команды не смогли выявить сильнейшего, обменявшись голами.
Сегодня, 14:54
УПЛ
УПЛ

В субботу, 29 апреля, в рамках 23-го тура чемпионата Украины Минай на своем поле принимал Металлист 1925.

В первой половине встречи команды показали равную игру и борьбу, создав несколько моментов, но реализация подвела.

На старте второго тайма харьковчане вышли вперед благодаря точному удару Безуглого.

Через несколько минут закарпатский коллектив восстановил ничейный результат - Витенчук реализовал пенальти.

В концовке встречи голов больше не было забито. Итоговый счет - 1:1.

В турнирной таблице УПЛ Минай занимает 13-е место с 23 очками. Металлист 1925 идем на десятой позиции с 26 баллами.

Статистика матча Минай - Металлист 1925 в рамках 23-го тура УПЛ

Минай - Металлист 1925 1:1
Голы: Витенчук, 72 (пен.) - Безуглый, 62

Владение мячом: 54%-46%
Удары по воротам: 9-9
Удары в створ: 5-4
Угловые: 4-4


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