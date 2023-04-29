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Кривбасс - Александрия 2:1: обзор матча и результат игры 29.04.2023

Победитель встречи определился лишь во втором тайме.
Сегодня, 17:29
Кривбасс - Александрия / Getty Images
Кривбасс - Александрия / Getty Images

В субботу, 29 апреля, в рамках 23-го тура УПЛ Кривбасс принимал Александрию. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1.

Первый тайм прошел без забитых голов, однако после перерыва Кривбасс открыл счет благодаря точному удару Тимура Стецкова. Через несколько минут хозяева забили еще один мяч усилиями Артура Микитишина, а в конце встречи Денис Мирошниченко сумел лишь размочить счет.

Таким образом, данное поражение стало первым для Александрии под руководством главного тренера Руслана Ротаня.

После 23 туров Кривбасс набрал 31 очко и занимает шестое место, а Александрия находится на пятой строчку, имея в своем активе 34 балла.

Статистика матча Кривбасс - Александрия 23-го тура чемпионата Украины

Кривбасс - Александрия 2:1       

Голы: Стецьков, 65, Мыкытышин, 81 - Мирошниченко, 90+2.

Кривбасс: Клищук - Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго - Капич, Хомченовский - Задерака, Татарков, Лунев (Карпусь, 90) - Мыкытышин (Приходько, 82).

Александрия: Шевченко - Скорко (Матюшенко, 82), Бондаренко, Бабогло, Копына - Рыбалка, Михайленко (Мустафаев, 72) - Калитвинцев, Сигеев, Третьяков - Кулаков (Волошин, 41, Мирошниченко, 75).

Предупреждения: Лунев, 39, Хомченовский, 46 - Сигеев, 50, Бондаренко, 75.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кривбасс александрия

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