FAVBET и Футбол 2.0 - новое партнерство

"Для FAVBET важно быть внутри игры: внутри спорта, внутри аудитории болельщиков. Сотрудничество с Александром Денисовым дает возможность делиться качественным контентом и охватывать еще больше фанатов футбола", - уверен СОO FAVBET Михаил Труба.

Отныне FAVBET - партнер группы YouTube- каналов "Футбол 2.0". Эксклюзивное партнерство с Александром Денисовым и его медиа рассчитано на три года. Цель сотрудничества: поддержка интереса украинского болельщика к футболу и развитие украиноязычного YouTube- контента.

Александр Денисов - заслуженный журналист Украины и спортивный ведущий, автор популярных проектов и самый известный топ-менеджер в сфере футбольного медиа. Учредил наибольшую группу YouTube-каналов "Футбол 2.0". Платформу с качественным футбольным контентом, где настоящие фаны и новички в футболе найдут для себя интересные форматы.

"Партнерство Футбол 2.0 и FAVBET - замечательная новость именно для зрителя. Мы объединились ради одной цели - качественный спортивный украинский контент на на YouTube. Что предполагает, еще больше новых программ, одна из которых уже скоро. Поэтому ожидайте премьеру еще одного YouTube- канала из нашей группы"!, - анонсирует Александр.

Именно поэтому FAVBET и Александр Денисов уверены, что совместные усилия позволят популяризировать футбол и увеличить украинскую футбольную аудиторию в YouTube.