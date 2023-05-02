iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

FAVBET и Футбол 2.0 - новое партнерство

FAVBET начал сотрудничество с Футбол 2.0.
Сегодня, 13:31
FAVBET
FAVBET

"Для FAVBET важно быть внутри игры: внутри спорта, внутри аудитории болельщиков. Сотрудничество с Александром Денисовым дает возможность делиться качественным контентом и охватывать еще больше фанатов футбола", - уверен СОO FAVBET Михаил Труба.

Отныне FAVBET - партнер группы YouTube- каналов "Футбол 2.0". Эксклюзивное партнерство с Александром Денисовым и его медиа рассчитано на три года. Цель сотрудничества: поддержка интереса украинского болельщика к футболу и развитие украиноязычного YouTube- контента.

Александр Денисов - заслуженный журналист Украины и спортивный ведущий, автор популярных проектов и самый известный топ-менеджер в сфере футбольного медиа. Учредил наибольшую группу YouTube-каналов "Футбол 2.0". Платформу с качественным футбольным контентом, где настоящие фаны и новички в футболе найдут для себя интересные форматы.

"Партнерство Футбол 2.0 и FAVBET - замечательная новость именно для зрителя. Мы объединились ради одной цели - качественный  спортивный украинский контент на на YouTube. Что предполагает, еще больше новых программ, одна из которых уже скоро. Поэтому ожидайте  премьеру еще одного YouTube- канала из нашей группы"!, - анонсирует Александр.

Именно поэтому FAVBET и Александр Денисов уверены, что совместные усилия позволят популяризировать футбол и увеличить украинскую футбольную аудиторию в YouTube.


Статьи по теме

Бои без правил: расписание боев и турниров Бои без правил: расписание боев и турниров
Хавертц: Увольнение ни с того ни с сего тренера, с которым добился успеха, играет свою роль Хавертц: Увольнение ни с того ни с сего тренера, с которым добился успеха, играет свою роль
Интер готов продать своего ключевого форварда в Манчестер Юнайтед Интер готов продать своего ключевого форварда в Манчестер Юнайтед
Бокс: расписание боев Бокс: расписание боев
Помочь журналистам

Видео

Севилья - Жирона 0:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании
Севилья - Жирона 0:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель нанес поражение Селби и взял первый чемпионский титул
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

ММА16:30
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа16:20
Хавертц: Увольнение ни с того ни с сего тренера, с которым добился успеха, играет свою роль
Европа15:53
Интер готов продать своего ключевого форварда в Манчестер Юнайтед
Бокс15:32
Бокс: расписание боев
ММА15:21
Стерлинг: Сорву с Сехудо олимпийскую медаль и засуну ему в задницу
Европа14:54
Невилл: Фернандеш - лучший игрок Манчестер Юнайтед, но ему надо меньше жаловаться
Европа14:45
Виктор Цыганков: статистика-2022/2023
Европа14:30
Троллинг дня: Тухель стянул шорты с Мане прямо во время тренировки
ММА14:19
Гэтжи и Порье могли стать тренерами на TUF 31
НБА13:55
ТОП-5 моментов игрового дня НБА: победный трехочковый Хардена возглавил рейтинг
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK