Блохин награжден орденом Легенда украинского футбола

Обладатель Золотого мяча-1975 и бывший тренер сборной Украины Олег Блохин был награжден орденом Легенда украинского футбола по случаю Всеукраинского дня футбола и за исторический вклад в развитие украинского футбола.

Награду легендарному футболисту вручил президент УАФ Андрей Павелко.

"Благодарен Украинской ассоциации футбола и лично Андрею Павелко за признание и высокую оценку моей работы! Футбол опирается на связь поколений и их достижения, являющиеся стимулом для молодежи и совсем маленьких поклонников игры. Горжусь тем, что представляю именно украинскую футбольную школу, тем, что имел возможность прославлять украинский футбол на самом высоком международном уровне. Также благодарен УАФ и его руководству за возможность продолжать свою работу ради развития нашего футбола. Это особенно ценно для меня в такое чрезвычайно сложное для нашей страны время испытаний", - приводит слова Блохина официальный сайт УАФ.

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"Искренне поздравляю Олега Блохина с этой заслуженной наградой! Мы благодарны легенде украинского футбола, Олегу Владимировичу Блохину, за его исторический вклад в летопись достижений любимой игры. Он является одним из трех украинских обладателей высшей индивидуальной награды в футболе и первым представителем Украины, который получил ее, навечно вписав свое имя в историю мирового футбола. На его яркой манере игры, на голах и эмоциях, которые дарил футбол Блохина, выросло много поколений украинских игроков. Его успех во главе сборной в финальной части ЧМ-2006 остается мощной мотивацией для многих тренеров. Гордимся легендой украинского футбола!" - сказал Павелко.

Отметим, что сейчас Олег Блохин является сопредседателем Комитета национальных сборных команд УАФ и сопредседателем Совета по стратегическому развитию профессионального футбола УАФ.