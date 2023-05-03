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Днепр-1 без проблем разобрался с одним из аутсайдеров чемпионата

Встреча ожидаемо закончилась разгромом харьковчан.
Сегодня, 14:59
Днепр-1 - Металлист / upl.ua
Днепр-1 - Металлист / upl.ua

В среду, 3 мая, на стадионе Авангард в Ужгороде Днепр-1 принимал харьковский Металлист.

Гости сразу же сели в оборону, и в течение первых 30 минут матча довольно удачно отражали атаки днепрян. На 33-й минуте счет наконец был открыт, Пеглоу отлично замкнул передачу Когута.

Хозяева еще сильнее начали давить и создавать опасность у ворот Костика, и довольно быстро удвоили премущество. Пеглоу записал дубль на свой счет. Еще до конца первого тайма Днепр-1 оформил победу, от ноги Гуцуляка в ворота Металлиста влетел третий мяч.

Второй тайм, в целом, был копией первого, разве что харьковчане попробовали играть чуть смелее, за что сразу получили четвертый гол. Пидлепенец довел счет до разгромного, а Пеглоу в самой концовке все же оформил хет-трик. Днепр-1 продолжает борьбу за чемпионство.

Статистика матча Днепр-1 - Металлист 24-го тура чемпионата Украины

Днепр-1 - Металлист 4:0

Голы: Пеглоу, 33, 40, 90+4, Гуцуляк, 43, Пидлепенец, 76
 

Владение мячом: 59% - 41%
Удары: 18 - 1
Удары в створ: 8 - 1    
Фолы: 14 - 3

Днепр-1: Рыбак - Матаррита (Рубчинский, 59), Сарапий, Адамюк, Хайнер (Лучкевич, 79) - Танковский, Пеглоу, Когут (Назаренко, 59), Пихаленок (Танчик, 64), Гуцуляк (Пидлепенец, 64) - Довбик.

Металлист: Костик - Николишин (Дигтярь, 64), Пати, Ралюченко, Шамич (Мизюк, 46) - Чидомере, Панасенко (Синчук, 78), Чайковский (Самуэл, 35) - Багачанский, Прядун (Рязанцев, 46), Наумец.

Предупреждения: Прядун, 14, Николишин, 57

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Днепр-1 Металлист Харьков

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