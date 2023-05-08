Заря - Металлист 1925 3:0: обзор матча и результат игры 08.05.2023
В понедельник, 8 мая, Заря принимала Металлист 1925 в Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского в рамках 25-го тура украинской Премьер-лиги.
Подопечные Патрика Ван Леувена уверенно разобрались с середняком чемпионата, одержав разгромную победу со счетом 3:0, и упрочнили свои позиции в тройке лидеров национального первенства.
Луганская команда сумела отрыть счет уже в начале встречи, когда на седьмой минуте гостей огорчил Евгений Шахов.
Практически сразу после перерыва Назарий Русин и Эдуардо Герреро своими результативными ударами с интервалом в четыре минуты довели результат до разгромного.
На данный момент Заря с 55 очками занимает третье место в турнирной таблице УПЛ, сохраняя отрыв в пять баллов от Динамо и отставая на два пункта от Днепра-1, у которого на один сыгранный матч меньше. Металлист 1925 расположился на девятой позиции, имея в своем активе 27 очков.
Статистика матча Заря - Металлист 1925 25-го тура чемпионата Украины
Заря - Металлист 1925 3:0
Голы: Шахов, 7, Русин, 48, Герреро, 52
Владение мячом: 62% - 38%
Удары по воротам: 22 - 7
Удары в створ: 12 - 2
Угловые: 9 - 3
Заря: Сапутин - Бутко, Снурницын, Батагов, Вантух - Дришлюк (Мишнев, 46), Шахов - Н. Русин (Хахлев, 69), Булеца, Антюх - Герреро (Погорилый, 69).
Металлист 1925: Сидоренко (И. Потимков, 70) - Безуглый, Я. Мартынюк, Курило, Рудавский - Габелок, Кравченко, А. Ткачук - Р. Русин, Островский, Ременюк (Абдуллаев, 59).
Предупреждения: Вантух, Бутко.