Заря - Металлист 1925 3:0: обзор матча и результат игры 08.05.2023

Луганская команда сохранила пятиочковый отрыв от Динамо на третьей позиции в УПЛ.

В понедельник, 8 мая, Заря принимала Металлист 1925 в Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского в рамках 25-го тура украинской Премьер-лиги.

Подопечные Патрика Ван Леувена уверенно разобрались с середняком чемпионата, одержав разгромную победу со счетом 3:0, и упрочнили свои позиции в тройке лидеров национального первенства.

Луганская команда сумела отрыть счет уже в начале встречи, когда на седьмой минуте гостей огорчил Евгений Шахов.

Практически сразу после перерыва Назарий Русин и Эдуардо Герреро своими результативными ударами с интервалом в четыре минуты довели результат до разгромного.

Источник: ФК Заря

На данный момент Заря с 55 очками занимает третье место в турнирной таблице УПЛ, сохраняя отрыв в пять баллов от Динамо и отставая на два пункта от Днепра-1, у которого на один сыгранный матч меньше. Металлист 1925 расположился на девятой позиции, имея в своем активе 27 очков.

Статистика матча Заря - Металлист 1925 25-го тура чемпионата Украины

Заря - Металлист 1925 3:0

Голы: Шахов, 7, Русин, 48, Герреро, 52

Владение мячом: 62% - 38%

Удары по воротам: 22 - 7

Удары в створ: 12 - 2

Угловые: 9 - 3

Заря: Сапутин - Бутко, Снурницын, Батагов, Вантух - Дришлюк (Мишнев, 46), Шахов - Н. Русин (Хахлев, 69), Булеца, Антюх - Герреро (Погорилый, 69).

Металлист 1925: Сидоренко (И. Потимков, 70) - Безуглый, Я. Мартынюк, Курило, Рудавский - Габелок, Кравченко, А. Ткачук - Р. Русин, Островский, Ременюк (Абдуллаев, 59).

Предупреждения: Вантух, Бутко.