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Заря - Металлист 1925 3:0 видео голов и лучших моментов матча 08.05.2023

Вашему вниманию обзор поединка украинской Премьер-лиги.
Сегодня, 19:45
Заря разгромила Металлист 1925 / ФК Заря
Заря разгромила Металлист 1925 / ФК Заря

В понедельник, 8 мая, Заря в рамках 25-го тура украинской Премьер-лиги встречалась с Металлистом 1925 в Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского.

Луганская команда одержала уверенную победу над соперником, отправив в ворота харьковчан три безответных мяча.

Уже в начале поединка Евгений Шахов вывел Зарю вперед, а после перерыва Назарий Русин и Эдуардо Герреро на протяжении четырех минут довели преимущество своей команды до разгромного.

Заря с 55 очками продолжает занимать третье место в турнирной таблице УПЛ, опережая Динамо на пять баллов и отставая на два пункта от Днепра-1, у которого на один сыгранный матч меньше. Металлист 1925 с 27 очками идет на девятой позиции.

Вашему вниманию видео всех голов матча Заря - Металлист 1925 в 25-м туре УПЛ:

Заря - Металлист 1925 3:0

Голы: Шахов, 7, Русин, 48, Герреро, 52

Заря: Сапутин - Бутко, Снурницын, Батагов, Вантух - Дришлюк (Мишнев, 46), Шахов - Н. Русин (Хахлев, 69), Булеца, Антюх - Герреро (Погорилый, 69).

Металлист 1925: Сидоренко (И. Потимков, 70) - Безуглый, Я. Мартынюк, Курило, Рудавский - Габелок, Кравченко, А. Ткачук - Р. Русин, Островский, Ременюк (Абдуллаев, 59).

Предупреждения: Вантух, Бутко.

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