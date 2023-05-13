Металлист - Заря: онлайн-трансляция матча 14.05.2023 26-го тура УПЛ
На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция поединка между харьковским Металлистом и луганской Зарей в украинской Премьер-лиге.
В воскресенье, 14 мая, в рамках 26-го тура украинской Премьер-лиги харьковский Металлист примет Зарю.
В преддверии противостояния харьковчане минимально обыграли Львов (1:0), а Заря дома разгромила Металлист 1925 (3:0).
Поединок Металлист - Заря пройдет в Ужгороде на стадионе Авангард. Стартовый свисток матча позвучит в 13:00 по киевскому времени.
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Онлайн-трансляция будет доступна в этой новости, начиная с 13:00
В турнирной таблице чемпионата Украины Металлист занимает 15-е место с 22 баллами, а Заря идет третьей с 55 очками в активе.