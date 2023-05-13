Металлист - Заря: онлайн-трансляция матча 14.05.2023 26-го тура УПЛ

На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция поединка между харьковским Металлистом и луганской Зарей в украинской Премьер-лиге.

В воскресенье, 14 мая, в рамках 26-го тура украинской Премьер-лиги харьковский Металлист примет Зарю.

В преддверии противостояния харьковчане минимально обыграли Львов (1:0), а Заря дома разгромила Металлист 1925 (3:0).

Поединок Металлист - Заря пройдет в Ужгороде на стадионе Авангард. Стартовый свисток матча позвучит в 13:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн трансляцию матча Металлист - Заря

Онлайн-трансляция будет доступна в этой новости, начиная с 13:00

В турнирной таблице чемпионата Украины Металлист занимает 15-е место с 22 баллами, а Заря идет третьей с 55 очками в активе.