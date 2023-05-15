Шахтер внесет оригинальный пункт в контракты с новичками, чтобы нельзя было воспользоваться правилами ФИФА

Сергей Палкин обозначил новые пункты в соглашениях с футболистами.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин сообщил о том, что клуб внесет изменения в подписании контрактов с новичками.

Как сообщает The New York Times, донецкий коллектив намерен обезопасить себя от правила ФИФА.

"Горняки" в будущем будут добавлять в соглашения специальные условия, по которым новым игрокам нельзя будет воспользоваться какими-либо правилами ФИФА.

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Отмечается, что любой футболист, который подписывает контракт, должен понимать обязательства, которые берет на себя.

Напомним, что Шахтер потерял около 40 миллионов евро из-за того, что легионеры расторгли или приостановили контракты.